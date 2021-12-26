26 грудня станом на 15:00 за польським часом ситуація стабілізувалася. Про це повідомив Томаш Баарт-Бартецкі, адміністратор фейсбук-групи "Granica / Кордон PL – UA".

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Величезних черг вже немає

Адміністратор групи уточнив, що мовиться про усі пункти пропуску між Польщею та Україною. "Немає черг", – запевнив Баарт-Бартецькі. У коментарях до його допису користувачі мережі, які нещодавно перетинали кордон, підтверджують його слова. Водночас вони застерегли, що ситуація знову може ускладнитися після завершення зимових свят.



Допис у фейсбук-групі про ситуацію на кордоні / Скриншот

Аби не "застрягнути" у чергах на кордоні, митники й прикордонники рекомендують спостерігати за ситуацією в різних пунктах пропуску з обох сторін на відомчих сайтах або на порталах ОДА. Вирушати варто туди, де очікує менше людей.

Що цьому передувало

Раніше на кордоні з польського боку сформувались кілометрові черги охочих потрапити в Україну. Трудові мігранти й мандрівники поверталися додому, аби зустріти Новий Рік та Різдво у колі родини.

Таке скупчення на кордоні – типове для зимового періоду. Втім, людей наприкінці грудня було так багато, що декому доводилося чекати на те, аби пройти прикордонний контроль, від 12 й аж до 24 годин.

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