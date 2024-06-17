Чоловік, який мешкає на круїзному лайнері, зізнався, скільки витрачає щомісяця

Кевін Мартін з Міссурі (США) частково мешкає на круїзному лайнері. Він зауважує, що це – не настільки дорого, як можна собі уявити.

Мартін охоче ділиться деталями про своє життя на круїзному лайнері. Варто зауважити, що чоловік не рекомендує проводити у морі 365 днів на рік. Стартувати варто з лайтового формату – від 45 днів до 6 тижнів.

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Одним з головних плюсів життя на круїзному лайнері Мартін вважає їжу. Він зауважує, що це – водночас благословення та виклик. Оскільки, маючи у доступності стільки смаколиків, дуже важко тримати себе у руках. Зокрема, можна насолодитися стравами різноманітних кухонь.

Це просто – дуже круто. У вас є необмежена кількість їжі. Ви можете харчуватися здорово, якщо хочете, є багато смачних варіантів. Або ви можете цілий день насолоджуватися тістечками, якщо хочете їсти лише десерти,

– заявив Мартін.

Він заявив, що обожнює сходити на берег. Улюблений порт – у Талліні (Естонія).



Майкл охоче ділиться своїм досвідом / Скриншот з відео

Скільки коштує життя на круїзному лайнері

Мартін заявив, що жити на круїзному лайнері – не так дорого, як може здаватися. Загалом на місяць чоловік витрачає близько 1500 фунтів стерлінгів (понад 77 тисяч гривень).