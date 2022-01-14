Викрити незаконний заклад вдалося завдяки спільним діям Управління кримінальної поліції та Національної податкової адміністрації. Правоохоронці встановили особу організаторки.
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Деталі
Інцидент трапився у місті Лобез, що входить до складу Західно-Поморського воєводства. Власницею підпільного казино виявилася 26-річна громадянка України.
Під час обшуку правоохоронці вилучили:
- 14 комп'ютерних комплектів для організації ігор;
- 4 монітори;
- реєстратор системи моніторингу;
- мобільний телефон керівниці.
Дівчину, яка організувала нелегальні азартні ігри, затримали. Їй висунули обвинувачення за порушення статті 107 Податкового кодексу Польщі.