Разоблачить незаконное заведение удалось благодаря общим действиям Управления криминальной полиции и Национальной налоговой администрации. Правоохранители установили личность организатора.

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Инцидент произошел в городе Лобез, что входит в состав Западно-Поморского воеводства. Владелицей подпольного казино оказалась 26-летняя гражданка Украины.

Во время обыска правоохранители изъяли:

14 компьютерных комплектов для организации игр;

4 монитора;

регистратор системы мониторинга;

мобильный телефон руководителя.

Девушку, организовавшую нелегальные азартные игры, задержали. Ей предъявлено обвинение за нарушение статьи 107 Налогового кодекса Польши.