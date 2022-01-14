Разоблачить незаконное заведение удалось благодаря общим действиям Управления криминальной полиции и Национальной налоговой администрации. Правоохранители установили личность организатора.
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Инцидент произошел в городе Лобез, что входит в состав Западно-Поморского воеводства. Владелицей подпольного казино оказалась 26-летняя гражданка Украины.
Во время обыска правоохранители изъяли:
- 14 компьютерных комплектов для организации игр;
- 4 монитора;
- регистратор системы мониторинга;
- мобильный телефон руководителя.
Девушку, организовавшую нелегальные азартные игры, задержали. Ей предъявлено обвинение за нарушение статьи 107 Налогового кодекса Польши.