Пішки, в кавунах та на колінах: як іноземці незаконно перетинають українсько-польський кордон

Щороку влітку прикордонна служба Польщі затримує чимало нелегалів на своїх державних кордонах. Великий потік незаконних мігрантів у цей час зумовлений передусім сприятливими погодними умовами.

Дуже часто порушники закону придумують доволі дивні методи нелегального перетину кордону. Про нещодавні спроби незаконної міграції – далі у матеріалі.

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Актуальні затримання

За словами речниці прикордонної служби Польщі Єльжбети Пікор, за останні кілька днів службовцями було затримано 4 афганців, 1 пакистанця, 2 громадян Туреччини, 4 з Тибету та 2 зі Шрі-Ланки.

Громадяни Туреччини

У Будомежі двоє громадян Туреччини хотіли перетнути кордон, щоб зустрітись зі своїми друзями у Німеччині, однак необхідних на те документів не мали. До України чоловік та жінка добрались легально, а перетнути польський кордон намагались у буквальному сенсі на колінах.

Під час затримання громадяни Туреччини пояснили, що таким чином вони прагнули не залишати слідів на прикордонній контрольній смузі, щоб патрульні не запідозрили присутність нелегальних мігрантів.

З собою порушники закону мали запасний одяг, 150 євро та мобільні телефони з прокладеним маршрутом до Німеччини. Обидвох громадян Туреччини повернули в Україну.

Нелегали перетинали кордон на колінах / Фото Прикордонна служба Польщі

Нелегали з Афганістану

Афганців 18 та 19 років знайшли у причепі-рефрижераторі, який перевозив кавуни з Греції. Вони намагались потрапити до Німеччини, щоб влаштуватись на нелегальну роботу, однак були затримані у Польщі. За словами нелегалів, у холодильнику з кавунами вони провели цілих три доби.

Нелегальна поїздка разом з кавунами / Фото Pexels

Найбільша група незаконних мігрантів

Найчисельнішу групу нелегалів затримали у гміні Лютовиській. Поліція зупинила авто з варшавськими реєстраційними номерами, у якому 20-річний українець перевозив 7 людей різних національностей без жодних документів.

Всі вони визнали, що незаконно перетнули кордон України з Польщею пішки, а водій організував їх перевезення до Франції уже на території Польщі за 5 тисяч доларів з кожного.

Українець віз 7 нелегалів за велику плату / Фото Прикордонна служба Польщі

Серед затриманих 4 тибетці, 2 зі Шрі-Ланки та 1 пакистанець. Молоді люди віком від 21 до 34 років вирушили зі своїх країн на пошук кращого життя близько року тому.

До слова, згідно з даними Прикордонної служби Польщі, з початку 2021 року ними було затримано 116 нелегальних мігрантів. В основному це були громадяни Афганістану (35 осіб), Сирії (17) та Туреччини (16).