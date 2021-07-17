Очень часто нарушители закона придумывают довольно странные методы нелегального пересечения границы. О недавних попытках незаконной миграции – далее в материале.

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Актуальные задержания

По словам пресс-секретаря пограничной службы Польши Эльжбеты Пикор, за последние несколько дней служащими были задержаны 4 афганцев, 1 пакистанец, 2 граждан Турции, 4 из Тибета и 2 из Шри-Ланки.

Граждани Турции

В Будомеже двое граждан Турции хотели пересечь границу, чтобы встретиться со своими друзьями в Германии, однако необходимых на то документов не имели. В Украину мужчина и женщина добрались легально, а пересечь польскую границу пытались в буквальном смысле на коленях.

Во время задержания граждане Турции объяснили, что таким образом они старались не оставлять следов на пограничной контрольной полосе, чтобы патрульные не заподозрили присутствие нелегальных мигрантов.

С собой нарушители закона несли запасную одежду, 150 евро и мобильные телефоны с проложенным маршрутом до Германии. Граждан Турции вернули в Украину.

Нелегалы пересекали границу на коленях / Фото Пограничная служба Польши

Нелегалы из Афганистана

Афганцев 18 и 19 лет нашли в прицепе-рефрижераторе, который перевозил арбузы из Греции. Они пытались попасть в Германию, чтобы устроиться на нелегальную работу, однако были задержаны в Польше. По словам нелегалов, в холодильнике с арбузами они провели целых трое суток.

Нелегальная поездка вместе с арбузами / Фото Pexels

Самая большая группа незаконных мигрантов

Самую многочисленную группу нелегалов задержали в гмине Лютовиская. Полиция остановила авто с варшавскими регистрационными номерами, в котором 20-летний украинец перевозил 7 человек разных национальностей без каких-либо документов.

Все они признали, что незаконно пересекли границу Украины с Польшей пешком, а водитель организовал их перевозку во Францию уже на территории Польши за 5 тысяч долларов с каждого.

Украинец вез 7 нелегалов за большую плату / Фото Пограничная служба Польши

Среди задержанных 4 тибетцы, 2 из Шри-Ланки и 1 пакистанец. Молодые люди в возрасте от 21 до 34 лет отправились из своих стран на поиск лучшей жизни около года назад.

К слову, по данным Пограничной службы Польши, с начала 2021 года ими было задержано 116 нелегальных мигрантов. В основном это были граждане Афганистана (35 человек), Сирии (17) и Турции (16).