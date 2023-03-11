Якщо в житті бракує адреналіну: де у Варшаві можна покататися на карті та скільки це коштує

Картинг стає все популярнішим видом відпочинку серед містян. У Варшаві також є кілька картингових трас, з переліку яких кожен може вибрати щось для себе. Розповідаємо про актуальні ціни на квитки.

Перегони на невеликих авто – це азартно, а також гарна можливість весело провести час. Крім цього, картинг вже є частим способом святкувань днів народжень, корпоративів чи парубочих вечірок. Разом з тим, варто мати на увазі, що хоч ця розвага підходить практично для всіх, але при проблемах зі здоров'ям, особливо при травмах хребта, від таких машин краще триматися якомога далі.

Читайте також Все не так, як в Україні: що найбільше дивує переселенців у Німеччині

З якого віку можна їздити на картингу

Це питання регулюється кожною трасою окремо. Але на картингових трасах у Варшаві часто зустрічаються спеціальні пропозиції для дітей від 5 років або зростом не менше 140 сантиметрів. З меншими дітьми це може бути небезпечно.

Найпопулярніші картингові траси у Варшаві

A1Karting

Закритий картинг, на якому є дві траси протяжністю 750 і 250 метрів. Діти тут можуть кататися з 5 років (завдяки спеціальним машинкам), а на території є картинг-школа та ігрові симулятори.

Ціна для дорослого за 8 хвилин – 79 злотих. Щоб не чекати своєї черги на місці, краще забронювати візит за 1 – 2 дні.

Картинг A1Karting / Фото a1karting

Pole-Position

Pole-Position має 2 закритих траси – Янки (350 метрів) і Бемово (1 кілометр). У Янках є уроки картингу, а в день народження (на будь-якій трасі) дають 1 безкоштовну 10-хвилинну поїздку.

Ціна для дорослого за 10 хвилин – 60 злотих.

Картинг Pole-Position / Фото drive-position

Racing Center Warsaw

Закрита траса завдовжки 800 метрів. Тут також є можливість пройти попереднє навчання.

Ціна для дорослого за 8 хвилин – 75 злотих. Забронювати потрібно щонайменше за 2 дні до візиту.

Картинг Racing Center Warsaw / Фото фейсбук Racing Center Warsaw

На закритих картинг-трасах потрібна буде балаклава, якщо її немає – можна купити на місці за 10 – 15 злотих.