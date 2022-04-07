Українці, які опинилися у Польщі через війну, що розв'язав диктатор Путін, з нетерпінням чекали спеціального закону про легалізацію їхнього перебування в країні. Його положення покликані спростити адаптацію біженці та стосуються осіб з громадянством України або їхніх дружин чи чоловіків без такого громадянства.

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Що регулює новий закон

правила доручення роботи громадянам України, які легально перебувають у Польщі;

деякі права громадян України, перебування яких на території Польщі вважається легальним;

правила продовження термінів легального перебування громадян України та терміну дії документів, що дають право на перебування;

положення щодо навчання, виховання і догляду за дітьми та учнями, які є громадянами України;

принципи здійснення господарської діяльності громадянами України, які легально перебувають у Польщі.

Що цей закон змінює щодо роботи у Польщі

Закон "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території тієї держави" передбачає звільнення від обов'язкової наявності дозволу на роботу. Це стосується усіх громадян України, які перебувають у Польщі легально. Це також стосується громадян України, які отримають за особливою процедурою дозвіл на тимчасове проживання та роботу. Таким чином, їм не потрібно пред'являти офіційний документ від роботодавця.

Усім громадянам України не потрібно отримувати дозвіл на роботу, які перебували в Польщі легально до чи після 24 лютого. Роботодавець повинен тільки повідомити Ужонд праці протягом 14 днів про початок роботи українців через систему praca.gov.pl.



Українцям не потрібно показувати дозвіл на роботу від роботодавця / Фото inpoland

Що це означає для власників карт побуту

Якщо ви подали документи на карту тимчасового побуту до 01.01.2021 року, то у зв'язку з тим, що набрав чинності новий закон, вам не потрібно пред'являти офіційний документ від місця праці, про який йдеться у art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cizoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Також іноземцям, які подали документи на тимчасове перебування до 01.01.2021, не потрібно показувати дані про зарплату у 3 010 злотих брутто.

Якщо громадяни України подали відповідні документи від роботодавця й отримали дозвіл на роботу, вважається що надалі вони працюють легально без обовязкової зміни децизії.

Громадяни України, яким видана карта побуту від місця роботи в пришвидшеному порядку, можуть працювати без обмежень, про які йдеться у попередньо отриманих документах від роботодавця. Крім цього, українці не повинні мати дозвіл по карті у зв'язку зі зміною роботодавця.