Українські біженці, які перебувають у Польщі, тепер мають можливість отримати довгострокові гарантії на легальне перебування та працевлаштування. Для цього необхідно мати польський ідентифікаційний код (PESEL UKR), який був отриманий після 24 лютого 2022 року.

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З 1 квітня біженці можуть подати документи на отримання так званої "карти побиту", яка надасть їм дозвіл на тимчасове перебування у Польщі. Це рішення забезпечить українським біженцям правовий статус та захист їхніх прав та інтересів.

Як отримати карту побиту у Польщі

Польський закон про підтримку українців гарантує легальне перебування в Польщі до 23 серпня 2023 року тим громадянам України, які не відповідають певним умовам. Зміни до закону не передбачають отримання карт перебування для тих українців, які ведуть бізнес в Україні або працюють дистанційно в Україні, але перебувають у Польщі.

Однак, українці, які перебували на території Польщі до 24 лютого 2022 року, мають право подати документи на отримання карт побиту на стандартних засадах, таких як працевлаштування, навчання, ведення бізнесу чи воззʼєднання родини.

Отже, на карту побиту можуть подаватися ті, хто:

офіційно працевлаштовані/працевлаштуються в Польщі,

виконуватимуть тут висококваліфіковану роботу (науковці, інженери, айтівці і т.д),

відкриють чи вже відкрили підприємницьку діяльність.

Які перевага дає карта побиту

Отримання дозволу на тимчасове перебування (карти побиту) є важливим документом для українських біженців, які перебувають в Польщі. Карта побиту дає їм можливість законно працювати та перебувати в країні до трьох років, а також вільно переміщуватись до інших країн Європи.

Проте, відмовити у видачі картки побиту можуть, якщо громадянин України неправильно заповнив анкету або подав неповний пакет документів. На жаль, наразі відсутня можливість подачі документів онлайн, що ускладнює процес отримання дозволу на тимчасове перебування.

Згідно з офіційними даними, в Польщі наразі може перебувати до 3 мільйонів громадян України, близько мільйон з яких прибули після 24 лютого 2022 року. Це свідчить про значну потребу у захисті та підтримці біженців з України в Польщі.