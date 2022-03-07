Карта безкоштовних стоматологічних кабінетів у Польщі: на замітку українцям

До Польщі продовжують масово прибувати українці, рятуючись від війни. У країні тим часом намагаються зусебіч допомогти нашим біженцям.

Зокрема, у Польщі працюють стоматологічні кабінети, які готові надавати безкоштовну допомогу українцям. Таких уже нараховується уже понад 300.

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Хоч, на перший погляд, це не найнагальніша потреба, але варто думати на перспективу. Такої політики дотримуються творці ідеї.

Сьогодні може здаватися, що стоматологічна допомога – це не перша необхідність для тих, хто виїхав з України, але ми добре знаємо, що це може змінитися. Спеціальна карта кабінетів, яку ми створили на нашому сайті, має допомогти в розташуванні закладу, який є найближче до хворого, – говорить автор ідеї Кшиштов Повольни.

Карта безкоштовних стоматологічних кабінетів Польщі доступна за. Існує й українська версія сайту.

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