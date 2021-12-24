Карантинні нагадування: жителів Польщі попросили не збирати багато гостей на свята
Джерело:Polskie Radio
Речник Міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич закликав жителів Польщі провести зимові свята виключно у вузькому родинному колі. На його думку, в розпал пандемії не варто гучно святкувати у ресторанах та з невідомими людьми.
Також політик нагадав, що варто подбати про те, аби поляків оточували провакциновані люди. Ще краще, якщо це будуть ті, кому вже вдалося отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19.
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Детальніше про звернення
Не святкуймо у великих групах, як ми робили це раніше: у ресторанах та готелях, часто разом з чужими нам людьми. Ми цього року закликаємо провести Святвечір та Різдво у колі найближчих,
– висловився Войцех Андрусевич.
Він нагадав, що зараз у Польщі апогей четвертої хвилі епідемії коронавірусу. Тому не на часі нехтувати будь-якими заходами безпеки.
Коронавірус в Польщі
- Нагадуємо, що в Польщі за час пандемії COVID-19 було зафіксовано 4,02 мільйона випадків коронавірусної інфекції.
- Померли від ускладнень, спричинених COVID-19, 93 445 людей.
- Дві дози вакцини отримали понад 55% жителів. Всього введено більше як 46 мільйонів порцій вакцин.