Канадська віза 2021: на що слід звернути увагу

Канада – перша західна країна, яка визнала незалежність Україні. До того ж у Канаді велика українська діаспора. Канада підтримує Україну у багатьох напрямках розвитку, але запроваджувати безвізовий режим не поспішає.

Ліцензований консультант-юрист Канади з питань імміграції Володимир Паславський розповів головні моменти відкриття візи для поїздки у Канаду. Зокрема, він пояснив, на підставі яких критеріїв канадські імміграційні офіцери видають візи і як переконати офіцера в доцільності видати візу.

Поради щодо отримання канадської візи у 2021 році

Згідно з рішенням Федерального суду Канади в справі Obeng v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), усі іноземці, які перетинають кордон Канади, вважаються потенційними іммігрантами. Це означає, що усіх заявників на візу до Канади імміграційні офіцери розглядають не як туристів, а як потенційних іммігрантів, які можуть лишитися в Канаді нелегально. Володимир Паславський радить пам'ятати про цей фактор при підготовленні документів для подання на візу.

В Канаді візові анкети оцінюються за тим, чи є заявник "прохідним" (eligible) і "в'їзним" (admissible). Перший параметр стосується питання повернення заявника до своєї країни А другий – покликаний враховувати правдивість апліканта у висвітленні інформації про себе. За час пандемії COVID-19 появився ще третій параметр щодо перетину кордону, і поїздки стали доступними лише для близьких родичів та за умови недискреційних причин.

Згідно з іншим рішенням Федерального суду Канади в справі Bylon v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), докази у візових справах оцінюються за "шкалою ймовірностей" (balance of probabilities). Цей стандарт ще називають "перевагою доказів" або 51% ймовірністю їх появи.

За словами Володимира Паславського, сучасне канадське судочинство відійшло від прямого порівняння усіх "за" і "проти" і тепер користується вдосконаленим органічним методом зважування фактів. Тобто, один вагомий фактор може переважити декілька інших. Це зроблено для того, щоб імміграційним офіцерам було простіше відмовляти незручним або небезпечним заявникам.

Володимир Паславський також зауважив, що часто заявники подають неповні анкети та заяви на візи, сподіваючись, що імміграційний офіцер сам здогадається, що заявник хотів передати. Проте, офіцер не зобов'язаний ініціювати якісь дії на користь заявнику. Ініціатива щодо правильної подачі документів повинна виходити від самого заявника, адже лише він несе повну відповідальність за доведення своїх намірів відвідати Канаду.