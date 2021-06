Канадская виза 2021: на что следует обратить внимание

Канада – первая западная страна, которая признала независимость Украины. К тому же в Канаде большая украинская диаспора. Канада поддерживает Украину во многих направлениях развития, но вводить безвизовый режим не спешит.

Лицензированный консультант-юрист Канады по вопросам иммиграции Владимир Паславский рассказал главные моменты открытия визы для поездки в Канаду. В частности, он объяснил, на основании каких критериев канадские иммиграционные офицеры выдают визы и как убедить офицера в целесообразности выдать визу.

Советы по получению канадской визы в 2021 году

Согласно решению Федерального суда Канады в деле Obeng v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), все иностранцы, которые пересекают границу Канады, считаются потенциальными иммигрантами. Это значит, что всех заявителей на визу в Канаду иммиграционные офицеры рассматривают не как туристов, а в качестве потенциальных иммигрантов, которые могут остаться в Канаде нелегально. Владимир Паславский советует помнить об этом факторе при подготовленные документов для подачи на визу.

В Канаде визовые анкеты оцениваются за тем, является ли заявитель "проходным" (eligible) и "въездным" (admissible). Первый параметр касается вопроса возвращения заявителя в свою страну А второй – призван учитывать правдивость заявителя в освещении информации о себе. За время пандемии COVID-19 появился еще третий параметр относительно пересечения границы, и поездки стали доступными только для близких родственников при условии недискреционной причины.

Согласно другому решению Федерального суда Канады в деле Bylon v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), доказательства в визовых делах оцениваются по "шкале вероятностей" (balance of probabilities). Этот стандарт еще называют "преимуществом доказательств" или 51% вероятностью их появления.

По словам Владимира Паславского, современное канадское судопроизводство отошло от прямого сравнения всех "за" и "против" и теперь пользуется усовершенствованным органическим методом взвешивания фактов. То есть, один весомый фактор может перевесить несколько других. Это сделано для того, чтобы иммиграционным офицерам было проще отказывать неудобным или опасным заявителям.

Владимир Паславский также отметил, что часто заявители подают неполные анкеты и заявления на визы, надеясь, что иммиграционный офицер сам догадается, что заявитель хотел передать. Однако, офицер не обязан инициировать какие-то действия в пользу заявителю. Инициатива по правильной подачи документов должна исходить от самого заявителя, ведь только он несет полную ответственность за доведение своих намерений посетить Канаду.