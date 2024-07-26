У Канаді лісова пожежа знищила частину курортного міста: яка ситуація зараз

У четвер, 25 липня, пожежники в канадській провінції Альберта боролися з масштабною лісовою пожежею. Вогонь перекинувся на популярне туристичне місто Джаспер, завдавши йому шкоди.

Полум'я в місті Джаспер досягло висоти 400 футів (понад 120 метрів) і рухалося зі швидкістю 15 метрів за хвилину. У мережі з'явилися кадри із місця події. В той момент у туристичній локації перебувало чимало людей.

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Лісова пожежа завдала збитків у канадському Джаспері

У національному парку в Джаспері, місті, яке щороку приваблює понад 2 мільйони туристів, була проведена евакуація через значну лісову пожежу. За оцінками чиновників, на той момент у парку перебувало близько 15 000 відвідувачів.

Як показують фотографії та відео, які поширюються в Інтернеті, на території міста значні втрати,

— йдеться в заяві Parks Canada.



У Канаді лісова пожежа нищить курортне місто / Фото із соцмереж

У новинах, що надходять, підтверджується, що одна з двох лісових пожеж, які спалахнули поблизу міста на початку цього тижня, розрослася до такої міри, що охопила будівлі й знищила кілька районів.

Вчора, 25 липня, пожежники були змушені відступити з міста, оскільки їхні зусилля стримати полум'я за допомогою інженерних бар'єрів виявилися марними. Масштаби руйнувань поки що невідомі, але, за деякими даними, знищено десятки, якщо не сотні, будівель.



Лісова пожежа у провінції Альберта знищує гірське курортне місто Джаспер / Фото із соцмереж

Пожежники сподіваються, що загасити полум’я допоможе дощ, який синоптики прогнозують сьогодні, 26 липня.

Загалом на території Альберти наразі горить щонайменше 182 лісові пожежі, ще близько 300 палає у сусідній провінції Британська Колумбія.



Пожежа в місті Джаспер / Фото із соцмереж

У квітні федеральний уряд заявив, що високі температури та сухі ліси означають, що цей рік може бути одним із найгірших за всю історію пожеж у Канаді.