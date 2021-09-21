Таким чином діаспора у Торонто хоче підкреслити значення участі молоді у громадській діяльності. Про це повідомив член правління КУК Хав'єр Апонюк Савич.

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Детальніше про стипендію для українсько-канадських студентів

За словами Хав'єра Апонюка Савича, вісім стипендій будуть присуджені українсько-канадським студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах в Торонто та його околицях для підтримки активної молоді та новітнього лідерства.

Стипендія була створена за сприяння КУК та Української Фундації Торонто. Хав'єр Апонюк Савич у своєму повідомленні також не оминув світлу пам'ять пана Романа Колесника – довголітнього прихильника та мецената КУК у Торонто.

У Торонто заснували стипендію для українсько-канадських студентів / Зображення фейсбук Хав'єра Апонюка Савича