Таким образом диаспора в Торонто хочет подчеркнуть значение участия молодежи в общественной деятельности. Об этом сообщил член правления КУК Хавьер Апонюк Савич.

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Подробнее о стипендии для украинско-канадских студентов

По словам Хавьера Апонюка Савича, восемь стипендий будут присуждены украинско-канадским студентам, обучающимся в высших учебных заведениях в Торонто и его окрестностях для поддержки активной молодежи и новейшего лидерства.

Стипендия была создана при содействии КУК и Украинского Фонда Торонто. Хавьер Апонюк Савич в своем сообщении также не обошел светлую память господина Романа Колесника – долголетнего поклонника и мецената КУК в Торонто.