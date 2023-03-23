Кінцевий термін подачі заяв на візу продовжили з 31 березня до 15 липня 2023 року.

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Оскільки Росія продовжує своє незаконне та невиправдане вторгнення в Україну, Канада залишатиметься непохитною у своїй підтримці тих, хто був змушений тікати. Це включає допомогу людям у пошуку тимчасового безпечного притулку в Канаді та надання їм необхідної підтримки,

– йдеться в заяві уряду.

Згідно із рішенням, для українців, які вирушать в Канаду за цією програмою, діятимуть такі терміни:

до 15 липня 2023 року українці та члени їхніх сімей зможуть безплатно подавати документи на отримання візи CUAET;

українці та члени їхніх сімей зможуть безплатно подавати документи на отримання візи CUAET; 31 березня 2024 року – кінцева дата в'їзду до Канади із візою CUAET;

– кінцева дата в'їзду до Канади із візою CUAET; до 31 березня 2024 року ті, хто вже перебувають у Канаді з візою CUAET, зможуть безкоштовно продовжити або скорегувати свій тимчасовий статус;

ті, хто вже перебувають у Канаді з візою CUAET, зможуть безкоштовно продовжити або скорегувати свій тимчасовий статус; до 31 березня 2025 року залишаться доступними для всіх українців та членів їхніх родин послуги з поселення, які зазвичай надаються для постійних мешканців Канади.

В уряді Канади також нагадують, що українські біженці продовжать отримувати одноразову фінансову допомогу, а також доступ до екстреного житла терміном до 2 тижнів, якщо це необхідно, після прибуття до Канади.

Що треба знати про CUAET

Ця програма надає українцям та їхнім найближчим родичам будь-якої національності можливість залишитися в Канаді як тимчасові резиденти на термін до 3 років.

Вони мають право на безкоштовний дозвіл на роботу або навчання, що дає їм можливість влаштуватися на роботу майже до будь-якого канадського роботодавця або зареєструватися в освітній програмі в Канаді.