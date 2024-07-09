У 2024 рік Кала-Маріолу поступився лише пляжу Транк-Бей, розташованому у США. Туди українцям добратися трішки проблематично. Тим часом Кала-Маріолу – доволі доступний. Добратися туди можна з території Італії.

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Чому варто побачити Кала-Маріолу

Мандрівники з різних куточків світу дуже цінують Кала-Маріолу. Зауважують, що це – справді райське місце. Усамітнена бухта має білосніжні пляжі та кришталево чисту воду. Тревел-експерти рекомендують приїжджати на територію Кала-Маріолу вранці: тоді можна насолодитися відносно безлюдним пляжем та зробити дуже гарні світлини на згадку.



Кала-Маріолу – перлина Європи / Unsplash

Найпростіший спосіб добратися на пляж – морем. Для туристів організовують екскурсії на човнах. Варто зауважити, що побувати на них можна не за всі гроші світу. Окрім того, можна замовити чартерний човен.

Якщо хочете відпочити без натовпів туристів, найкращий час для відвідин Кала-Маріолу – вересень. Там ще дуже тепло й можна купатися. Кольори пляжу просто вражають: вони змінюються від рожево-кремового, як свіжий зефір, до аквамаринового та смарагдового.

У мережі туристи жартують: коли ти – на Кала-Маріолу, легко повірити, що у світі існують русалки. Окрім того, мандрівники звертають увагу, що станом на 2024 рік вхід на пляж – платний. Однак ціна – доволі символічна: євро.