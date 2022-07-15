15 хвилин на каву та 40 хвилин – на перекус: в Іспанії обмежують час перебування на терасі кафе

Кафе Іспанії – це про смачну їжу та літні тераси на затишних вулицях. І популярні літники не лише серед туристів, а й серед місцевих жителів.

Так, за хорошої погоди іспанці з нетерпінням чекають на можливість випити пива на вулиці. Ба більше, гості та жителі міст готові провести на літній терасі улюбленого кафе весь ранок, день і навіть ніч, неспішно насолоджуючись смачними напоями. Але, схоже, цьому приходить кінець.

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Ліміт на перебування в іспанських кафе

Кілька закладів в Барселоні та Більбао починають встановлювати обмеження часу, який можна провести за столиком на літнику. Цей ліміт залежить від того, що вживають відвідувачі.

У Барселоні дають 30 хвилин, аби випити пиво, а на те, щоб щось перекусити у гостей закладу є максимум півтори години.

Більбао також підтримав цю тенденцію. Заклади у місті почали обмежувати час за столиком залежно від замовлення. На вході в кафе з терасами висить таке оголошення: з чашкою кави ви маєте право сидіти 15 хвилин, з пивом – 25 хвилин, щоб випити безалкогольний напій, виділяють 35 хвилин, а на перекус тапасом – 40 хвилин.

Крім замовлення, в деяких барах також враховуються такі аспекти, як кількість відвідувачів. А ще доступ на тераси може бути заборонений одній людині без пари. Якщо столик більший, то за нього дозволять сісти лише компаніям від трьох осіб.

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