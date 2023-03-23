Вхід в найпопулярнішу туристичну пам'ятку Італії зроблять платним

У Римі готуються запровадити плату за вхід до однієї з найбільш відвідуваних історичних локацій – Пантеон. Білети планують продавати вже у травні – червні цього року.

Пантеон вводить плату за вхід

Коли конкретно запровадять плату за вхід – не озвучується. Зараз на грандіозну архітектурну пам'ятку ще можна безплатно подивитися і зовні, і всередині. Але Міністерство культури та Римська єпархія вже підписали відповідне рішення про плату, тож незабаром вхід стане платним.

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Передбачається, що вартість входу складатиме до 5 євро. Для молоді до 25 років – 2 євро. Для вірян і неповнолітніх вхід залишиться безплатним.

Такий крок допоможе зібрати необхідні на утримання кошти, бо Пантеон щороку відвідують мільйони туристів. Лише у 2019 році кількість відвідувачів сягнула 9,3 мільйона людей.

Виторг від вхідних квитків розділять:

Римська єпархія отримає 30% коштів, які направить на благодійність та реставрацію церков;

Мінкульт отримає 70% грошей за квитки (відомство візьме на себе витрати з утримання та прибирання локації).

У заяві міністерства культури зазначається, що рішення про запровадження плати за відвідування Пантеону "засноване на здоровому глузді і є скромною сумою за вхід до культурного місця, яке є найбільш відвідуваним в Італії".



Вхід в Пантеон стане платним / Фото UnSplash

Зауважимо, дебати з приводу плати за відвідування римського Пантеону вирують вже протягом декількох років. 5 років тому попередній уряд Італії планував ввести плату за відвідування пам'ятки в розмірі 2 євро, проте в підсумку відмовився від ідеї.

Пантеон: коротко

"Храм усіх богів" був побудований між 118 та 128 роками нашої ери і функціонував як спорудження культу, а й як династичне святилище римських правителів.

609 року нашої ери Пантеон було перетворено на католицький храм – базиліку Святої Марії та мучеників (Basilica di Santa Maria ad Martyres), і з того часу там регулярно проходять меси.