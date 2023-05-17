В Італії збільшили розмір фінансової допомоги на дітей: як отримати виплату

Влада Італії збільшила фінансову допомогу на дітей певного віку. На виплати можуть розраховувати й українські біженці, які втекли до цієї країни від війни.

Як отримати допомогу та хто може на неї претендувати – читайте у матеріалі нижче.

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Кому виплачуватимуть допомогу?

сім'ям із неповнолітніми дітьми на утриманні до досягнення ними 21-річного віку, за умови дотримання певних вимог;

на кожну дитину з інвалідністю, яка перебуває на утриманні, без обмеження віку;

виплати на дітей будуть доступні українським біженцям, зокрема, особам, які приїхали в Італію після початку повномасштабної війни та мають посвідку на проживання для тимчасового захисту.

Якщо ви вже подавали на Assegno unico e universale per i figli a carico (Єдину і загальну допомогу на дітей-утриманців), вам слід звернутися до профспілки для перерахунку ISEE і розміру допомоги.

Хто може подати заявку і які документи потрібні?

Подати заявку зможуть громадяни Італії та ЄС, а також громадяни, які мають право на проживання, будучи громадянином країни, що не входить до ЄС з посвідками на проживання для довгострокових резидентів.

Також можуть подати заявку на отримання допомоги власники разового дозволу на роботу, яким дозволено здійснювати трудову діяльність протягом періоду, що перевищує 6 місяців, або власники посвідки на проживання з дослідницьких причин.

Для того, щоб подати таку заявку, потрібні наступні документи:

Ідентифікаційний код платника податків;

Carta d'identità (італійське посвідчення особи);

IBAN (код банківського рахунку);

ISEE (показник фінансового стану сім'ї).

Щодо суми, то вона варіюється залежно від економічного становища сімейного осередку на основі ISEE, чинного на момент подання заяви.