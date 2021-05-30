З Італії в Україну: які існують правила в'їзду для іноземців та мігрантів

Ситуація з коронавірусом у Європі стає спокійною внаслідок активної вакцинації населення. Тож чимало українських мігрантів планують цього літа провідати рідних в Україні. Розповідаємо, яких правил слід дотримуватися, щоб не зазнати проблем під час перетину кордону.

Також в Україну можуть потрапити й італійці. Для цього їм слід подбати про дві обов'язкові умови.

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Правила приїзду в Україну

Згідно з постановами української влади, громадяни інших країн, які мають намір в'їхати в Україну, повинні мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в Україну. А також поліс медичного страхування, що передбачає покриття витрат на лікування від COVID-19 протягом періоду перебування в країні.

Що стосується останнього, до медичного страхування застосовуються певні вимоги. Поліс може бути виданий:

страховою компанією, яка є зареєстрована в Україні;

іноземною страховою компанією з представництвом в Україні;

компанією, що має договірні відносини зі страховою компанією-партнером в Україні.

У разі відсутності страхового поліса або негативного результату ПЛР-тестування, прикордонні органи України мають право відмовити у в'їзді до країни іноземцям та особам без громадянства. На громадян Італії, які не мають дозволу на проживання в Україні, у випадку протермінування перебування в Україні (понад 90 днів) через обмеження руху внаслідок пандемії, санкції накладатися не будуть. На громадян Італії, які не мають дозволу на проживання в Україні, у випадку протермінування перебування в Україні (понад 90 днів) через обмеження руху внаслідок пандемії, санкції накладатися не будуть. Для в'їзду українців в Україну обмежень немає, проте ПЛР-тест все одно є обов'язковим, навіть для вакцинованих осіб. Це пов'язано з тим, що поки що Італія та Україна не визнають "зелені паспорти" одна одної.



