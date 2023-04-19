В Італії українці претендують на Транспортний бонус: як отримати

Українці, які наразі перебувають в Італії, можуть претендувати на отримання спеціального бонусу Transport Bonus. Його розмір – 60 євро.

Що таке Transport Bonus?

Транспортний бонус – це бонус у розмірі 60 євро доступний для придбання річного, місячного або багатомісячного абонементного квитка на місцевий, регіональний, міжобласний громадський транспорт або національний залізничний транспорт.

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Загалом на Транспортний бонус 2023 виділено 100 мільйонів євро.

Ваучер на відповідну допомогу можуть отримати:

студенти,

працівники,

пенсіонери,

безробітні особи, дохід яких у 2022 році не перевищував 20 000 євро.