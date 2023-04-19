В Італії українці претендують на Транспортний бонус: як отримати
Джерело:Visit Ukraine
Українці, які наразі перебувають в Італії, можуть претендувати на отримання спеціального бонусу Transport Bonus. Його розмір – 60 євро.
Що таке Transport Bonus?
Транспортний бонус – це бонус у розмірі 60 євро доступний для придбання річного, місячного або багатомісячного абонементного квитка на місцевий, регіональний, міжобласний громадський транспорт або національний залізничний транспорт.
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Загалом на Транспортний бонус 2023 виділено 100 мільйонів євро.
Ваучер на відповідну допомогу можуть отримати:
- студенти,
- працівники,
- пенсіонери,
- безробітні особи, дохід яких у 2022 році не перевищував 20 000 євро.
Також можна подати заявку на отримання бонусу онлайн на платформі та придбати абонемент фізично в касі пізніше. Для цього потрібно пред'явити код, отриманий наприкінці процедури, у момент покупки.
Як подати заявку на отримання Transport Bonus?
17 квітня з 8:00 почала діяти цифрова платформа для запиту транспортного бонусу в Італії на 2023 рік. Запит можна зробити на сайті за посиланням.
Ви зможете подати онлайн заяву на отримання допомоги для себе або для неповнолітнього утриманця. Кожен житель Італії може подати заяву на отримання однієї транспортної пільги на місяць до 31 грудня 2023 року і до вичерпання ресурсів,
– йдеться у повідомленні Міністерства праці країни.
Для того, щоб отримати доступ, ви повинні мати цифрову ідентифікацію SPID (система управління цифровою ідентифікацією громадян та підприємств) або електронну ідентифікаційну картку CIE та вказати податковий код.