Потраплять не всі: італійські пляжі на літо обмежують кількість відвідувачів

Італійці вирішили обмежити доступ до пляжів Сардинії на літній сезон. Тепер потрібно бронювати місце заздалегідь, щоб відпочити у деяких зонах морського узбережжя.

З підвищенням температури та настанням літа туристи з усього світу з'їжджаються до узбережжя Італії. Цього сезону італійська влада вводить обмеження, щоб зберегти природне середовище пляжів. В яких регіонах будуть діяти нові правила та що робити, щоб потрапити на омріяний пляж – дізнаєтесь далі.

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Ліміт відпочивальників на день

Величезна популярність двох найбільших островів Італії Сицилії та Сардинії дорого коштувала місцевій природі. Ці регіони відомі своїми мальовничими пляжами та блакитною водою, тому щороку тисячі туристів залишали тут сміття та вивозили пісок.

Нові обмеження стосуватимуться чотирьох найпопулярніших пляжів: Cala dei Gabbiani, Cala Biriala, Cala Goloritze, Cala Mariolu. Перші два зможуть приймати до 300 осіб на день, третій – до 250, останній – до 700.

Мальовничий пляж Cala Goloritze / Фото Pixabay

Бронювання місця та плата за вхід

Щоб гарантовано потрапити на обраний пляж, потрібно бронювати місце. Для цього варто скористатись спеціальним додатком "‎Серце Садинії" (Cuore di Sardegna). Резервувати місце потрібно за 72 години до прибуття.

Деякі пляжі, як от Cala Goloritze, додатково вводять плату за вхід. Збір у 6 євро сплачується онлайн або на місці. А на Cala Mariolu, одному з найвідоміших пляжів Сардинії, братимуть по 1 євро за кожен човен, який причалює до берега. Місцева влада запевняє, що такі внески допоможуть фінансувати догляд за пляжами, прибирання сміття, обслуговування доріжок та туалетів.

Цього літа на пляжі La Pelosa в Італії заборонили користуватись пляжними рушниками. Дозволені лише килимки з волокна чи соломи. Проблема в тому, що до рушників пристає багато дорогоцінного піску, який є частиною екосистеми пляжу La Pelosa. За недотримання цього правила можна отримати штраф 100 євро.