Італія запустить свій "‎Східний експрес" La Dolce Vita: як виглядає розкішний потяг

Наступного року Італія запустить круїзи на потягах. Можна буде подорожувати країною за системою all-inclusive і робити зупинки в найпопулярніших туристичних локаціях.

Італійська компанія взяла за основу знамениту концепцію "‎Східного експресу". У розкішному потязі вам запропонують комфортну кімнату, їжу та розваги.

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‎Залізничний "‎круїз"

Таких розкішних маршрутів буде вісім, мандрівники зможуть обрати найкращий для себе. Дорогою заплановані зупинки у найпопулярніших туристичних локаціях – Римі, Венеції, Сицилії та Тоскані. Захоплююча подорож триватиме приблизно 2 – 3 дні.

Перші рейси обіцяють запустити наприкінці 2024 року.

Проєкт експреса La Dolce Vita / Фото Dimorestudio

Так, експрес La Dolce Vita є не найефективнішим способом дістатися із пункту А до пункту Б. Але ж мета у тому, щоб пасажири могли вийти в головних туристичних локаціях і насолодитися духом найпопулярніших італійських міст. А потім повернутися в потяг і продовжити свою розкішну подорож зі смачною їжею та розвагами.

Скільки коштує La Dolce Vita

Квитки на італійський експрес вже можна купувати. Але перші рейси вже повністю розпродані, хоча ціна на таку висококласну подорож кусається. Багаті мандрівники одразу забронювали квитки на розкішний потяг ще до того, як його завершили будувати.

Пакет all-inclusive на двох стартує від 6 600 євро. А найкращий варіант з люкс-кімнатою та додатковими послугами обійдеться аж у 25 000 євро на двох. За прикладом туристичних круїзів, усі страви, напої та екскурсії будуть включені у вартість квитка на потяг.