Ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців

Нова дата – 3 березня 2023 року. Про це повідомили на офіційному сайті Єврокомісії.

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За даними Єврокомісії, люди, які рятуються від війни в Україні, можуть продовжувати звертатися за тимчасовим захистом в Італії до цієї дати. Ті, хто подав заявку з 30 вересня 2022 року, також можуть звернутися за фінансовою підтримкою.

Грошова допомога становить 300 євро на місяць на кожного члена сім'ї терміном до 3 місяців. Батькам неповнолітніх надається доплата у розмірі 150 євро на місяць на кожну дитину. Щоб отримати це фінансування, заявники повинні проживати в окремому житлі (не в державному) не менше десяти днів на місяць.

На виплати можна подати заявку до 3 березня 2023 року на сайті.

Згідно з чинною постановою, дозволи на тимчасове проживання біженців в Італії потрібно продовжувати кожні 6 місяців – для цього потрібно особисто звертатися до місцевих квестур (поліцейських управлінь).

, що продовження терміну тимчасового захисту до 2024 року уряд прийме за прикладом інших країн ЄС, й незабаром влада видасть указ про відповідну процедуру для українських біженців.