Кінець жорстокої традиції: в Іспанії почали процедуру зі скасування кориди

Іспанія не проводитиме цього року національну премію з кориди – давньої традиції, яка зазвичай завершується смертю тварини. Міністерство культури підтвердило, що країна перебуває в процесі остаточного скасування цього суперечливого видовища.

В Іспанії скасують кориду

Міністр культури Іспанії Ернест Уртасун рішуче висловив своє несхвалення виступів, які передбачають жорстоке поводження з тваринами, і заявив про скасування кориди. Це рішення викликало критику з боку представників кориди та правих партій.

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Зокрема, міністерство цього року не обрало жодного тореадора для нагородження престижною медаллю "За заслуги в образотворчому мистецтві".

Люди все менше й менше розуміють, що практикують катування тварин і цьому присуджують премії,

— пояснив Уртасун.

До того ж в нещодавньому звіті Міністерства культури було виявлено, що корида в Іспанії переживає спад популярності. Лише 1,9% іспанців відвідали шоу або фестиваль кориди в період між 2021 і 2022 роками, що свідчить про зниження інтересу до цього традиційного виду діяльності.

Кількість боїв биків в Іспанії впала з 3 651 у 2007 році до 1 546 у 2022 році. У деяких регіонах, як-от Канарські острови чи Каталонія, кориду не проводять взагалі.

Рішення критикують

Корида – це найпоширеніша форма бою биків, традиційне іспанське видовище. Шоу полягає у виконанні певної послідовності фігур з биком особливої породи, що зазвичай завершуються смертю тварини.

Це суперечливе рішення викликало критику з боку Фонду кориди (FTL). Фонд звинуватив Уртасуна у невиконанні своїх посадових обов'язків та дискримінації кориди з ідеологічних міркувань. Як наслідок, фонд зараз розглядає можливість присудження премії у 2024 році самостійно.

А Маріано Де Пако, регіональний міністр культури Мадридської громади, висловив розчарування через скасування премії й закликав Уртасун надати пріоритет культурним питанням. Де Пако підкреслив, що існує безліч невирішених культурних питань, які потребують уваги.