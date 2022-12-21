В Іспанії пройде щорічний розіграш державної лотереї: що відомо про незвичайну різдвяну традицію

Мабуть, в кожній країні є свої незвичайні різдвяні традиції. В Іспанії, наприклад, напередодні Різдва практично усі грають в лотерею.

Тож у грудні, крім 14-ї зарплати (так, в Іспанії законодавчо закріплено 14 зарплат на рік), відкриття гірськолижного сезону та власне Різдва, іспанці чекають ще однієї дати – 22 грудня. Саме в цей день щороку проходить розіграш Lotería de Navidad (Різдвяної лотереї).

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Що відомо про Lotería de Navidad в Іспанії

Різдвяна лотерея – це спеціальний святковий розіграш національної державної лотереї, який проводиться щороку 22 грудня. Ця традиція бере свій початок ще з XIX столітті – аж у 1812 році, а з 1892 року вона набула нинішньої назви. Організує та проводить розіграш грошових призів державна компанія Loterías y Apuestas del Estado.

Розіграш Lotería de Navidad транслюють в прямому ефірі / Фото rtve

Різдвяна лотерея в Іспанії

Традиційно ця лотерея транслюється у прямому ефірі по телевізору і займає за часом 3 – 4 години. Вартість квитка – 200 євро, але кожен купон ділиться на 10 частин, які коштують по 20 євро. Учасник може придбати як повний купон, так і будь-яку кількість "десятих частин".

Які призи Lotería de Navidad

Головний приз El gordo – 4 мільйони євро (або менше, якщо купували лише "десяті частини" від повного квитка).

Segundo – другий приз у 1,25 мільйона євро.

Tercero – третє місце, приз у 500 тисяч євро.

Цікавий факт. У 2011 році крихітне іспанське село Содето виграло головний приз. Причому переможцями стали усі 250 мешканців, окрім одного. Невдахою виявився грек, який не купив квиток. Кожен із переможців отримав частку від 120 мільйонів євро. Це був перший випадок за 200-річну історію, коли одне ціле село виграло приз.