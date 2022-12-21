В Іспанії пройде щорічний розіграш державної лотереї: що відомо про незвичайну різдвяну традицію
Джерело:телеграм-канал Еміграція до Європи
Мабуть, в кожній країні є свої незвичайні різдвяні традиції. В Іспанії, наприклад, напередодні Різдва практично усі грають в лотерею.
Тож у грудні, крім 14-ї зарплати (так, в Іспанії законодавчо закріплено 14 зарплат на рік), відкриття гірськолижного сезону та власне Різдва, іспанці чекають ще однієї дати – 22 грудня. Саме в цей день щороку проходить розіграш Lotería de Navidad (Різдвяної лотереї).
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Що відомо про Lotería de Navidad в Іспанії
Різдвяна лотерея – це спеціальний святковий розіграш національної державної лотереї, який проводиться щороку 22 грудня. Ця традиція бере свій початок ще з XIX столітті – аж у 1812 році, а з 1892 року вона набула нинішньої назви. Організує та проводить розіграш грошових призів державна компанія Loterías y Apuestas del Estado.
Різдвяна лотерея в Іспанії
Традиційно ця лотерея транслюється у прямому ефірі по телевізору і займає за часом 3 – 4 години. Вартість квитка – 200 євро, але кожен купон ділиться на 10 частин, які коштують по 20 євро. Учасник може придбати як повний купон, так і будь-яку кількість "десятих частин".
Які призи Lotería de Navidad
- Головний приз El gordo – 4 мільйони євро (або менше, якщо купували лише "десяті частини" від повного квитка).
- Segundo – другий приз у 1,25 мільйона євро.
- Tercero – третє місце, приз у 500 тисяч євро.