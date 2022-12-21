Поэтому в декабре, кроме 14-й зарплаты (да, в Испании законодательно закреплено 14 зарплат в год), открытие горнолыжного сезона и собственно Рождества, испанцы ждут еще одной даты – 22 декабря. Именно в этот день ежегодно проходит розыгрыш Lotería de Navidad (Рождественской лотереи).
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Что известно о Lotería de Navidad в Испании
Рождественская лотерея – это специальный праздничный розыгрыш национальной государственной лотереи, который проводится ежегодно 22 декабря. Эта традиция берет свое начало еще с XIX века – аж в 1812 году, а с 1892 года она приобрела нынешнее название. Организует и проводит розыгрыш денежных призов государственная компания Loterías y Apuestas del Estado.
Розыгрыш Lotería de Navidad транслируют в прямом эфире / Фото rtve
Рождественская лотерея в Испании
Традиционно эта лотерея транслируется в прямом эфире по телевизору и занимает по времени 3 – 4 часа. Стоимость билета – 200 евро, но каждый купон делится на 10 частей, которые стоят по 20 евро. Участник может приобрести как полный купон, так и любое количество "десятых частей".
Какие призы Lotería de Navidad
- Главный приз El gordo – 4 миллиона евро (или меньше, если покупали только "десятые части" от полного билета).
- Segundo – второй приз в 1,25 миллиона евро.
- Tercero – третье место, приз в 500 тысяч евро.