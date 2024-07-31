Рішення прийнято в рамках зусиль щодо подальшого розвитку економіки Естремадури шляхом залучення висококваліфікованих фахівців і сприяння збільшенню населення. Нині Естремадура має найнижчу щільність населення в Іспанії – 26 жителів на квадратний кілометр.

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Іспанія виділить 2 мільйони для digital nomads

Загалом 2 мільйони євро було виділено іспанською автономною громадою Естремадура, щоб залучити цифрових кочівників з усього світу.

Заявники з-за меж Іспанії повинні отримати офіційний ідентифікаційний номер. Також серед вимог:

проживати за межами цього регіону принаймні 6 місяців до "реєстрації місця проживання",

встановити своє звичайне проживання в громадах з населенням менш як 5 000 осіб протягом принаймні двох років.

Жінки та чоловіки віком до 30 років спочатку отримають 10 000 євро після того, як їх відберуть. Після закінчення першого дворічного періоду отримають 5000 євро при продовженні перебування в регіоні ще на рік.

Залучення висококваліфікованих спеціалістів із міжнародними доходами матиме дуже позитивний вплив на нашу економіку. Вони підвищать місцеве споживання, збагатять регіональні таланти та створять значні мережі та можливості,

– каже міністр економіки, зайнятості та цифрової трансформації Гільєрмо Сантамарія

Влада регіону Естремадура підтвердила, що конкурс буде відкритим, доки не буде досягнуто 2 мільйони євро, призначених для учасників.

Варто зауважити, що Іспанія пропонує найкращу у світі цифрову візову програму для digital nomads.

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