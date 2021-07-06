В Ісландії запроваджують 4-денний робочий тиждень: переваги для працівників та підприємств

Тестування чотириденного робочого тижня в Ісландії мали надзвичайний успіх, і безліч працівників почали працювати за скороченим графіком. Наймані робітники отримували ту ж саму зарплату за менший робочий час у період між 2015 та 2019 роком.

Продуктивність праці залишалась незмінною, а у деяких випадках навіть підвищувалась. Подібну ініціативу зараз тестують декілька підприємств у Іспанії та Новій Зеландії.

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Досвід Ісландії

В Ісландії до випробувань скороченого робочого тижня, проведених міською радою Рейк'явіка та національним урядом, залучили понад 2 500 працівників, що становить близько 1% працездатного населення країни.

Участь у тестовому режимі взяли дошкільні навчальні заклади, офіси великих компаній, надавачі соціальних послуг та лікарні. Безліч з них перейшли з 40-годинного робочого тижня на 35 або 36 годин роботи.

Випробовування змусили профспілки переглянути схеми своєї роботи, і зараз 86% робочої сили країни або вже перейшли на скорочений графік за ту ж зарплату, або отримають законодавче право на це найближчим часом.

Скорочений робочий тиждень запроваджено у низці ісландських підприємств / Фото Pexels

Переваги для працівників та підприємств

Учасники тестового режиму розповіли, що відчувають менший стрес та суттєво знизився ризик професійного вигорання. Їх здоров'я, якість життя та ставлення до роботи покращились, і вони змогли більше часу проводити з родинами та займатись своїми хобі.

Підприємці, своєю чергою, повідомили, що суттєво зменшилась ротація кадрів, втрат прибутку не зафіксовано, а ефективність роботи працівників подекуди тільки підвищилась.

Додамо, що у Великій Британії також планують запровадити 4-денний робочий графік, адже згідно зі звітом дослідницьких компаній, це допоможе суттєво зменшити викиди вуглецю в атмосферу.

Подібну ініціативу тестуватимуть у Великій Британії / Фото Pexels