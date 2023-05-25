Ірландія може поселити біженців у плавучих готелях: чи будуть серед них українці

Плавучі готелі та кораблі можуть стати новим притулком для переселенців. Через наплив біженців в Ірландії не вистачає місць для розміщення. Тому шукають радикальні рішення.

Країна планує провести тендер на плавучі готелі та кораблі. Їх можуть використати як місця розміщення для шукачів притулку, адже інші варіанти житла в країні вже закінчуються. Чи запропонують такі умови для українців – дізнаєтесь в матеріалі.

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За останній рік до Ірландії приїхали близько 100 тисяч осіб, які рятувались від війни в Україні та інших конфліктів у світі. Цей показник у 25 разів перевищує середню кількість людей, які просили тимчасового захисту в Ірландії в попередні роки.

Будинки для біженців – закінчуються

Житловий фонд країни виявився неспроможним розмістити таку кількість людей. Деякі біженці змушені були після прибуття спати в наметах на вулиці. На початку травня для оренди в Ірландії були доступні лише до тисячі варіантів житла. При цьому населення країни складає 5,1 мільйона осіб. Також криза житлового фонду спричинила протести місцевих жителів біля декількох будівель, які Ірландія використовує як тимчасове житло.

Чи можуть українців поселити "‎на воді"

Уряд Ірландії отримав низку пропозицій щодо створення мережі так званого "‎плавучого житла". Тепер у країні думають про проведення тендеру. Але міністр фінансів Ірландії Майкл Макграт заявив, що влада і надалі буде пріоритетно шукати вільні будинки для переселенців. Плавучі готелі поки залишать на стадії обговорення.

Окремо Макграт підкреслив, що українських біженців, яких в Ірландії зараз понад 85 тисяч, у плавучих готелях розселяти не планують. На забезпечення їх житлом уже виділили 2 мільярди євро.

Зараз у Ірландії готуються до відкриття першого модульного містечка для українців. Частина будиночків вже зведені, загалом їх буде 700. Заселять українців до містечка вже у червні.