Іпотека у Польщі більше не буде такою доступною: нові вимоги банків

У липні 2021 року польські банки змінили систему обрахунку кредитоспроможності позичальників. Тепер клієнт повинен надати докази, що зможе виплатити іпотеку протягом 25 років.

Навіть якщо угода з банком підписана на 30 років, нове правило розрахунку все одно діятиме. Зміна може суттєво ускладнити отримання іпотеки, зокрема для тих, хто не має високих доходів.

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Раніше система обрахунків діяла за принципом перевірки платоспроможності позичальника відповідно до терміну дії іпотечного договору. Тобто, якщо домовленість виплати позики була 10 чи 30 років, то фінансові можливості позичальників розраховували саме за сумою щомісячних внесків, розділених на календарні місяці загального терміну.

Експерти радять тим, хто не встиг підписати договір до початку дії нововведення, негайно звернутись до своїх фінансових консультантів, аби перерахувати власну кредитоспроможність.

Нагадаємо, що нерухомість у Польщі можуть придбати різні категорії громадян України. Детальніше про це розповіла експертка Євгенія Кубова в інтерв'ю редакції Закордон 24.