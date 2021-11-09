Інтриги, пригоди та безкінечна романтика: 6 фільмів, які правдиво розкажуть про Італію

Італія – це країна приголомшливих пейзажів, смачної пасти, ароматного вина та чуттєвої романтики. Тож якщо ви давно мрієте її відвідати, але ще не мали такої нагоди – не засмучуйтесь, адже ви можете поринути в атмосферу італійського колориту просто у себе вдома.

Ловіть добірку з 6 цікавих фільмів зі справжнім італійським вайбом, від перегляду яких неможливо відірватися.

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Листи до Джульєтти (2010)

: Letters to Juliet: Гарі Вінік: Аманда Сейфрід, Крістофер Іган, Ванесса Редгрейв, Гаель Гарсія Берналь, Франко Неро: 6,5

Фільм "Листи до Джульєтти" – зворушлива історія про кохання, сповнена романтики, італійських пейзажів, мальовничих виноградників та неймовірної архітектури. Головна героїня Софі Голл – творча та весела журналістка популярного видання в Нью-Йорку. Її наречений – натхненний ресторатор Віктор, який захоплений ідеєю відкриття власного закладу. Щоб зміцнити свої стосунки та наповнити їх яскравими емоціями, закохані вирушають у Верону, місто Ромео та Джульєтти.

Мандруючи атмосферними італійськими вуличками, Софі натрапляє на стіну Джульєтти з прикріпленими листами від сотень закоханих дівчат, де вони просять поради в амурних справах у героїні Шекспіра. Софі з подивом з'ясовує, що кілька жінок-волонтерок таємно збирають ці листи та відповідають на них. Дівчина вирішує приєднатися до цікавого заняття та допомогти загадковій Клер, яка втратила зв'язок зі своїм коханим Лоренцо, не наважившись на втечу з ним.

"Листи до Джульєтти": дивіться трейлер

Пробач за кохання (2008)

: Scusa ma ti chiamo amore: Федеріко Моччіа: Рауль Бова, Мікела Кваттрочокке, Мішель Карпенте, Лука Анджелетті, Мара Маїс: 6,2

Романтичний фільм розповість про незвичну історію кохання зі справжнім італійським колоритом. Головний герой – 37-річний Алекс, який щойно розійшовся зі своєю нареченою, і ця невдача в особистому житті негативно позначилась як на його кар'єрі, так і на спілкуванні з друзями. Алексу здається, що його ситуація безнадійна і тепер на нього чекає лише самотність. Але несподівано у житті чоловіка з'являється промінчик світла – Алекс знайомиться з 17-річною студенткою Ніккі, яка наче буревій увірвалась у похмурі будні чоловіка та змінила його життя назавжди.

"Пробач за кохання": дивіться трейлер

Ідеальні незнайомці (2016)

: Perfetti sconosciuti: Паоло Дженовезе: Джузеппе Баттістон, Анна Фольєтта, Марко Джаліні, Едоардо Лео, Валеріо Мастандреа, Альба Рорвахер, Касія Смутняк: 7,8

Драматична кінокомедія Паоло Дженовезе занурює глядача у справжню інтригу з італійським присмаком, яка розгортається навколо друзів дитинства, яким здається, що вони вже так давно знають один одного, що між ними немає жодних таємниць. Тож одного разу, зібравшись у звичному колі, друзі вирішують зіграти у гру в правду. Для цього всі присутні мають покласти свої телефони на стіл, щоб усі повідомлення, які надходитимуть упродовж вечора, бачив кожен учасник. Обов'язкова умова: усі повідомлення потрібно читати вголос, а на дзвінки – відповідати через гучномовець.

Спочатку гра викликає у головних героїв приємне хвилювання та цікавість, адже звичний вечір має пройти особливо цікаво та весело. Утім дуже швидко друзі починають усвідомлювати, що насправді їм є що приховувати.

"Ідеальні незнайомці": дивіться трейлер

Баарія (2009)

: Baaria: Джузеппе Торнаторе: Франческо Шанна, Маргарет Маде, Рауль Бова, Джорджо Фалетті, Енріко Ло Версо, Анхела Моліна: 6,9

Робота режисера та сценариста Джузеппе Торнаторе вражає яскравим сценарієм, відмінним акторським складом, бездоганною операторською роботою та досконалим музичним супроводом. Події фільму розвиваються впродовж 60 років: з 1920 по 1980 роки. Кінокартина описує життя маленького італійського містечка під назвою Багерія (сицилійська назва – Баарія) та головного героя Пеппіно, дитинство якого припало на період становлення фашистського режиму в Сицилії.

Переживши Другу світову війну, хлопець вступив до комуністичної партії, і саме у цей час він закохується у дівчину, батьки якої не схвалюють їхній шлюб із політичних причин. Ця історія – автобіографічна епопея про три покоління, яка детально описує такі явища, як фашизм у Сицилії, війну, комунізм та мафію.

"Баарія": дивіться трейлер

Хліб і тюльпани (2000)

: Pane e tulipani: Сільвіо Сольдіні: Лічія Мальєтта, Бруно Ганц, Джузеппе Баттістон, Антоніо Катанія, Марина Массіроні: 7,3

Романтична комедія Сільвіо Сольдіні, яка надихає завжди слухати своє серце, вірити у кохання та нарешті придбати омріяний квиток у Венецію. У центрі сюжету – звичайна жінка Розальба, чудова мати та прекрасна дружина, яка повністю присвятила себе сім'ї. Утім чоловік не зважає на старання дружини, життя якої перетворилось на суцільну рутину. Тож одного разу Розальба отримує унікальний шанс нарешті здійснити свою давню мрію. Намагаючись дістатися додому, після того як чоловік залишив її у придорожньому кафе, жінка потрапляє у казкову Венецію та закохується у власника невеличкого італійського ресторану, який вже й забув, що таке справжнє щастя.

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Турист (2010)

: The Tourist: Флоріан Генкель фон Доннерсмарк: Джонні Депп; Анджеліна Джолі; Пол Беттані; Тімоті Далтон: 6

Романтична кінострічка з Анджеліною Джолі та Джонні Деппом у головних ролях знову переносить глядача в прекрасну Італію. Саме тут розгортається історія шахрая Олександра Пірса, якому вдалось викрасти в одного бандита значну суму грошей. Представникам поліції стає відомо, що Пірс зробив пластичну операцію, а отже, єдиним шансом знайти крадія є його дівчина Еліз, за якою вони постійно стежать.

Одного разу Пірс виходить на зв'язок із коханою та просить її сісти на поїзд до Венеції, де вона має знайти хлопця, схожого на нього. Завдання Еліз – переконати поліцію у тому, що цей хлопець і є Олександр Пірс. Тож для порятунку коханого дівчина знайомиться з американським туристом Френком, і простий вчитель раптово опиняється в самому епіцентрі бандитських інтриг.

"Турист": дивіться трейлер