Ловите подборку c 6 интересных фильмов с настоящим итальянским вайбом, от просмотра которых невозможно оторваться.
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Письма к Джульетте (2010)
Фильм "Письма к Джульетте" – трогательная история о любви, полная романтики, итальянских пейзажей, живописных виноградников и невероятной архитектуры. Главная героиня Софи Холл – творческая и веселая журналистка популярного издания в Нью-Йорке. Ее жених – вдохновенный ресторатор Виктор, невероятно увлеченный идеей открытия собственного заведения. Чтобы укрепить свои отношения и наполнить их яркими эмоциями, влюбленные отправляются в Верону, город-родину Ромео и Джульетты.
Путешествуя по атмосферным итальянским улочкам, Софи наталкивается на стену Джульетты с прикрепленными письмами от сотен влюбленных девушек, в которых они просят совета по амурным делам у героини Шекспира. Софи с удивлением выясняет, что несколько женщин-волонтерок тайно собирают эти письма и отвечают на них. Девушка решает присоединиться к интересному занятию и помочь загадочной Клер, потерявшей связь со своим любимым Лоренцо, не решившись на побег с ним.
"Письма к Джульетте": смотрите трейлер
Прости за любовь (2008)
Романтический фильм расскажет о необычной истории любви с настоящим итальянским колоритом. Главный герой – 37-летний Алекс, только что разошедшийся со своей невестой, и эта неудача в личной жизни негативно сказалась как на его карьере, так и на общении с друзьями. Алексу кажется, что его ситуация безнадежна и теперь его ждет только одиночество. Но неожиданно в жизни мужчины появляется лучик света – Алекс знакомится с 17-летней студенткой Никки, которая как ураган ворвалась в мрачные будни мужчины и изменила его жизнь навсегда.
"Прости за любовь": смотрите трейлер
Идеальные незнакомцы, 2016 год
Драматическая кинокомедия Паоло Дженовезе погружает зрителя в настоящую интригу с итальянским привкусом, которая разворачивается вокруг друзей детства, которым кажется, что они уже так давно знают друг друга, что между ними нет никаких тайн. Итак, однажды, собравшись в привычном кругу, друзья решают сыграть в игру в правду. Для этого все присутствующие должны положить свои телефоны на стол, чтобы все сообщения, которые будут приходить вечером, видел каждый участник. Обязательное условие: все сообщения нужно читать вслух, а на звонки – отвечать через громкоговоритель.
Сначала игра вызывает у главных героев приятное волнение и любопытство, ведь привычный вечер должен пройти интересно и весело. Впрочем, очень быстро друзья начинают осознавать, что на самом деле им есть что скрывать.
"Идеальные незнакомцы": смотрите трейлер
Баария (2009)
Работа режиссера и сценариста Джузеппе Торнаторе поражает ярким сценарием, отличным актерским составом, идеальной операторской работой и совершенным музыкальным сопровождением. События фильма развиваются на протяжении 60 лет: с 1920-х по 1980-е. Кинокартина описывает жизнь маленького итальянского городка под названием Багерия (сицилийское название – Баария) и главного героя Пеппино, детство которого пришлось на период становления фашистского режима в Сицилии.
Пережив Вторую мировую войну, парень вступил в коммунистическую партию, и в это время он влюбляется в девушку, родители которой не одобряют их брак по политическим причинам. Эта история – автобиографическая эпопея о трех поколениях, подробно описывающая такие явления, как фашизм в Сицилии, война, коммунизм и мафия.
"Баария": смотрите трейлер
Хлеб и тюльпаны (2000)
Романтическая комедия Сильвио Сольдини, вдохновляющая всегда слушать свое сердце, верить в любовь и наконец-то приобрести желанный билет в Венецию. В центре сюжета обычная женщина Розальба, прекрасная мать и хорошая жена, полностью посвятившая себя семье. Впрочем, муж не замечает стараний жены, жизнь которой превратилась в сплошную рутину. Так что однажды Розальба получает уникальный шанс наконец-то осуществить свою давнюю мечту. Пытаясь добраться домой, после того как муж оставил ее в придорожном кафе, женщина попадает в сказочную Венецию и влюбляется во владельца небольшого итальянского ресторана, который уже забыл, что такое настоящее счастье.
"Хлеб и тюльпаны": смотрите трейлер
Турист (2010)
Романтическая кинолента с Анджелиной Джоли и Джонни Деппом в главных ролях снова переносит зрителя в прекрасную Италию. Именно здесь разворачивается история мошенника Александра Пирса, которому удалось украсть у одного бандита значительную сумму денег. Представителям полиции становится известно, что Пирс сделал пластическую операцию, а значит, единственным шансом найти вора является его девушка Элиз, за которой они постоянно следят.
Однажды Пирс выходит на связь с любимой и просит ее сесть на поезд в Венецию, где она должна найти парня, похожего на него. Задача Элиз – убедить полицию в том, что этот парень и есть Александр Пирс. Для спасения любимого девушка знакомится с американским туристом Фрэнком, и простой учитель внезапно оказывается в самом эпицентре бандитских интриг.
"Турист": смотрите трейлер