У Польщі зростуть ціни на послуги InPost: нові тарифи 2023

Польський приватний поштовий оператор InPost оголосив про зміну цін на послуги. Нові тарифи стосуються як бізнесу, так і роздрібних клієнтів.

Так, InPost оприлюднив новий прайс-лист, який діятиме уже з 1 березня цього року. За деякі послуги доведеться платити значно більше.

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Нові тарифи InPost у Польщі

Згідно з тарифами на 2023 рік, вартість послуги Manager Paczek для роздрібних клієнтів становитиме:

розмір A – 16,99 злотих (раніше 14,69 злотих);

розмір B – 18,99 злотих (раніше 15,69 злотих);

розмір С – 20,99 злотих (раніше 17,39 злотих).

Послуга Paczkomaty 24/7 для бізнес-клієнтів коштуватиме:

розмір A – 12,13 злотих (раніше 10,19 злотих);

розмір B – 13,76 злотих (раніше 11,56 злотих);

розмір С – 17, 53 злотих (раніше 14,73 злотих).

Вищі ціни також діятимуть на послугу "швидке повернення", кур'єрська доставка, додаткові комісії для індивідуальних клієнтів стануть більшими. Крім цього, підприємці платитимуть більше за кур’єрські перевезення, коли кількість посилок не перевищує п’яти одиниць.

Збільшити вартість послуг у компанії вирішили через подорожчання палива, рівень інфляцію та підвищення зарплати працівникам.

У 2022 році InPost Group доставила майже 745 мільйонів посилок. Це аж на 44% більше, ніж роком раніше. У Польщі, тобто на основному ринку, де працює компанія, обсяг посилок склав 508,4 мільйона, що на 20% більше, ніж у 2021 році.