Іноземці не почувають себе чужими, – українка про особливості навчання у німецькому виші

23-річна українка Анна Кримова є студенткою Мюнхенського технічного університету. Вона розповіла про специфіку навчання на магістратурі у Німеччині, зокрема про те, як студенти доопрацьовують проєкти таких великих компаній як Siemens і BMW.

До переїзду в Німеччину героїня статті отримала диплом бакалавра в Харківському національному університеті імені Каразіна. У цьому виші Анна Кримова здобувала фах математика.

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Про розклад занять в німецькому виші

Анна Кримова вирушила до Мюнхена в жовтні 2018 року. Зараз дівчина здобуває диплом магістра за напрямом Data Science у Мюнхенському технічному університеті. Навчання проводиться англійською мовою.

Анна є власницею стипендії від найбільшої німецької служби з академічних обмінів DAAD. Вона отримала її на два з половиною роки.

За словами українки, головна особливість магістратури в Європі – це змога коригувати програму під потреби та інтереси студента. Так, розклад занять здобувачі освіти складають самостійно на спеціальному університетському сайті. Вибір предметів, стверджує дівчина, дуже широкий. А обмежень за кількістю предметів немає. Тож студенти можуть реєструватися хоч на всі, якщо мають таке бажання. Деякі студенти, зізнається Анна, записуються на багато дисциплін, у перші тижні ходять на всі лекції, оцінюють викладачів, спосіб викладу матеріалу, а потім залишають у розкладі лише ті курси, які їх справді зацікавили.

Я мала лише дві обов'язкові дисципліни, які пройшла в першому ж півріччі. Усі інші предмети розподілені по папках за спрямуванням. У кожній вказана певна кількість кредитів – це одиниця вимірювання навчального навантаження студента. Якщо у папці зазначено 15 кредитів, студент має обрати таку кількість предметів із переліку, яка б відповідала цьому навантаженню,

– розповідає Анна Кримова.

У першому семестрі дівчина мала 5 предметів, у другому – 7. У третьому були стажування, семінари з однієї дисципліни та ще два предмети, з яких Анна складала іспити. А у четвертому семестрі українка мала лише два предмети й паралельно писала дипломну роботу.

Про стажування у Siemens

У третьому семестрі, продовжує Анна, вона мала обов'язкове стажування. Так українці потрапила на роботу в компанію Siemens.

Спершу я там пройшла місячну практику, а потім залишилася як working student. Максимальний обсяг роботи – 20 годин на тиждень. У компанії я виконувала обов'язки Data Analytics Researcher. До речі, саме тому у третьому семестрі й зменшила навчальне навантаження,

– зазначає Анна Кримова.

За словами дівчини, в університеті, в якому вона навчається, передбачене навчально-дослідницьке стажування для магістрів. Всесвітньовідомі компанії, як Siemens і BMW, дають вишу свої незавершені проєкти, а студенти у невеликих групах працюють над ними.

Крім того, студентів мотивують створювати власні проєкти. Ще виш часто організовує ярмарки професій. Тому молоді люди мають багато можливостей знайти перспективну роботу. Студентів вчать складати резюме, писати мотиваційні листи та розповідають їм про правила успішного проходження співбесіди.

Анна Кримова / Фото Urban

Про особливості навчального процесу

Мій університет дуже великий, тому на деяких популярних предметах, як-от Machine learning чи Deep learning, може навчатися близько тисячі студентів. Через такі масштаби практично не буває особистої взаємодії з професорами. Навіть для того, щоб поставити запитання щодо матеріалу, є спеціально відведений час. Однак на вузькоспеціалізованих курсах ситуація інша – там, зазвичай, навчається не більше ста студентів, а буває взагалі по 10 – 20,

– каже Анна Кримова.

Українка зауважує, що у Німеччині освіта була диджиталізованою ще до пандемії коронавірусу. Лекції студенти можуть прослуховувати на спеціальному порталі. Там же можна виконати домашнє завдання.

На першому курсі, зазначає Анна, навчатися найважче. Насамперед через потребу адаптації. Зокрема, дівчину спантеличувало те, у Німеччині студенти не отримують проміжних оцінок, а про свою успішність дізнаються вже за результатами іспитів.

Система визначення успішності у Німеччині виглядає зовсім не так, як в Україні. Так, максимальний бал –1.0, далі – 1.3, 1.7, 2.0. Найгірша оцінка, яку зараховують, – 4.0. Якщо студент отримує 5.0, то йому доведеться проходити перездачу.

У німецьких вишах є дві сесії. Можна скласти половину екзаменів на першій сесії у лютому, а решту – у квітні, перед початком другого семестру. Таким чином у студентів є більше часу на підготовку. Часу для написання іспиту виділяють дуже мало – годину, часом дві. Я, хоч і добре знала предмети, але не могла нормально працювати за таких стресових умов,

– ділиться Анна.

Результати іспиту студенти дізнаються до двох місяців. З перевіркою дипломних робіт, каже Анна, німецькі викладачі теж не надто поспішають.

Про перспективи після закінчення вишу

Повертатися на Батьківщину після закінчення навчання українка не планує. Вона вже знайшла в Мюнхені роботу за спеціальністю. Працює з серпня.Тому планує надалі жити у Німеччині.

Тут дуже багато інтернаціональних студентів, тому іноземці не почувають себе чужими,

– стверджує Анна.

Іноземні студенти у Німеччині, до речі, окрім навчання та роботи, можуть з легкістю знайти собі цікаве хобі. Це можливо, бо студенти самостійно регулюють кількість лекцій і практичних в розкладі. Так, можна захопитися плаванням, скелелазінням, атлетикою чи танцями.

Українка розповіла про навчання у Німеччині / Фото Urban