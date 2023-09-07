Ще одна країна запускає "золоті візи" для іноземців: що це означає

Індонезія оголосила про запуск програми "золота віза", яка дозволяє іноземним інвесторам отримати дозвіл на довгострокове проживання. За цією програмою інвестори матимуть можливість забезпечити своє проживання в країні, зробивши значні інвестиції.

Індонезія запускає "золоті візи" для іноземців

Ця ініціатива спрямована на залучення іноземного капіталу та стимулювання економічного зростання, а також сприяння міжнародній співпраці. Що треба знати про “золоті візи” – читайте далі!

Зауважте Найкращі міста у світі для віддаленої роботи: Лісабон більше не лідер

Золота віза – це віза, яка надається як підстава для видачі посвідки на проживання на термін від 5 до 10 років з метою підтримки національної економіки,

– зазначив гендиректор з міграційної служби країни Сілмі Карім.

У спробі залучити як індивідуальних, так і корпоративних інвесторів, було повідомлено, що умови відрізняються для кожної групи.

Індивідуальні особи:

Згідно з останньою інформацією, особи, які бажають отримати п’ятирічний дозвіл на проживання, повинні зробити мінімальні інвестиції в економіку в розмірі 350 000 доларів США, тоді як ті, хто прагне отримати дозвіл на десять років, повинні інвестувати щонайменше 700 000 доларів США. Ці інвестиції можна здійснити різними способами, як-от державні облігації, акції державних компаній або депозити в банках країни.

Підприємці:

Щоб отримати десятирічну візу, підприємці повинні будуть заснувати компанію вартістю 2,5 мільйона доларів (5 мільйонів доларів за продовження візи). Крім того, вони мають можливість інвестувати значні суми від 25 до 50 мільйонів доларів США в економіку країни.

Індонезія запускає “золоті візи” для іноземців / Фото UnSplash

Як було раніше і що отримують іноземці тепер?

Раніше імміграційні правила Індонезії не регулювали візи з дозволом на проживання терміном на 10 років.

Очікується, що власники золотих віз отримають низку ексклюзивних переваг від цього типу візи, включаючи довший термін перебування, легкість в’їзду та виїзду до Індонезії та ефективність, оскільки їм більше не потрібно подавати заяву на ITAS в імміграційному офісі.

Якщо вони прибули до Індонезії, їм (власникам золотої візи) більше не потрібно подавати заяву на обмежений дозвіл на перебування (ITAS) в офісі імміграції,

— сказав Сілмі.

За його словами, Індонезія була не першою країною, яка запровадила золоту візу. Подібна політика вже була впроваджена в різних розвинених країнах, зокрема Сполучені Штати, Канаду, Об’єднані Арабські Емірати, Ірландію, Німеччину, Нову Зеландію, Італію та Іспанію.