Індія може офіційно змінити назву країни: як її пропонують перейменувати

В Індії можуть вже цього місяця провести голосування про зміну назви країни на Бхарат. Уряд, ймовірно, винесе це питання на розгляд.

Уряд прем'єр-міністра країни Нарендри Моді може винести на голосування в індійський парламент резолюцію про зміну назви держави. Пропонують повернути традиційну – Бхарат. Це може відбутися вже 18 – 22 вересня під час спеціальної сесії парламенту.

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Індія чи Бхарат?

За даними спікера Конгресу Індії Джайрама Рамеша, запрошення на вечерю в рамках саміту G20, який відбудеться у Нью-Делі, підписували вже від імені президента Бхарата, а не Індії.

У Конституції держави прописані обидві назви. Різниця в мові: англійською країна називається Індією, на хінді — Бхарат. Часом ці дві назви використовувались як синоніми. А паспорти, які видають громадянам Індії, мають також два офіційних варіанти: Bharat Ganrajya (на хінді) та Republic of India (англійською).

Рішення офіційно на міжнародному рівні змінити назву країни на традиційну підтримують члени керівної партії прем’єр-міністра Нарендри Моді. До речі, його партія так і називається "‎Бхаратія Джаната Парті‎".

Автентичну назву повертають не вперше

Ідея повернути Індії автентичну назву виникає в країні вже не вперше. У 2015 році запустили масштабний процес, але він так і не дійшов до кінцевого результату. Головний аргумент на користь перейменування – назва Індія була придумана в колоніальну еру, а у священних писаннях вона називається Бхарат.

Саме слово "‎Індія" народилось від "‎Інд", на честь річки Інд (або Сіндху), яка протікає через Тибет, проходить індійські Кашмір та Джамму і перетинає частину Пакистану. Греки та іранці говорили "‎Індос", що означало землі на схід від річки Інд. У часи колоніальних завоювань голландцями та британцями, цю назву використали для країни Індії.

А у стародавніх індійських текстах назва Бхарат зустрічається, коли говорять про сушу, що лежить на північ від океану та на південь від снігових гір.