Цікаво, що освіту спеціаліста зі сфери краси Анастасія Кравцова здобула вже після еміграції. В Києві вона закінчила лінгвістичний університет, працювала вчителькою та була на різних посадах у приватних компаніях.

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Дитяча мрія

Попри лінгвістичну освіту, героїня статті завжди мріяла працювати в індустрії краси. Мама жінки, Любов Кравцова, пригадує, що в ще дитинстві донька дуже любила стригти ляльок.

Пізніше у Києві з Анастасією трапився цікавий випадок. Один французький стиліст проводив в місті експеримент: обирав дівчат та змінював їхні образи за 20 хвилин. З багатьох охочих взяти участь у цьому проєкті стиліст вибрав саме Анастасію. Цей досвід справив на Анастасію неабияке враження. Вона була захоплена тим, як за допомогою перукарського приладдя можна до невпізнання змінити зовнішність людини.

Переїзд у Торонто та визнання

Потім Анастасія поїхала на деякий час до родичів в Торонто, у гості. Місто їй дуже сподобалося і здалося близьким. Тому у 2007-у році жінка емігрувала до Канади.

Спочатку українка в Канаді погоджувалася на будь-яку роботу: прибирала, готувала їжу, варила каву тощо. Зароблені гроші відкладала на омріяне навчання. А коли назбирала потрібну суму, вступила до школи стилістів.

І не шкодую про це. Ще навчаючись, взяла участь у конкурсі перукарів і увійшла у п'ятірку кращих в Канаді. Їздила вчитися нових технік в італійський Мілан та американський Нью-Йорк,

– ділиться Анастасія.

Анастасія робила великі успіхи у навчання, тож визнання її талантів не забарилося. Жінка орендувала перукарське крісло – і її клієнтами стали заможні й відомі люди. Пізніше українка стала стилісткою популярного у Канаді телешоу.

Анастасія хотіла відкрити власний салон, щоб мати більше простору для творчості – і їй це вдалося. Зараз запис до відомої перукарки розпланований на декілька місяців наперед. Салон розташований на березі озера Онтаріо.

Про уродженку Нововолинська часто пишуть популярні канадські видання. Жінка сама веде власну колонку у газеті та написала вже три книжки. Одну з них навіть подарувала королеві Великої Британії Єлизаветі II, і отримала від неї лист з подякою.

Що вражає, ім'я Анастасії Кравцової є й у Книзі рекордів Гіннеса. Вона була однією зі 126 співавторів, які написали свої історії успіху і потім одночасно підписували книгу.

Благодійницька діяльність

Любов Кравцова каже, що пишається донькою не лише через її успіхи в роботі, а й тому, що Анастасія є напрочуд чуйною та доброю людиною. Так, вона вже багато років безплатно стриже у своєму салоні літню жінку, з якою познайомилася на практиці в будинку для людей похилого віку.

У 2014 році Анастасія повернулася в Україну з "подарунками" для співвітчизників. Вона привезла з собою валізи, набиті бронежилетами та приладами нічного бачення для української армії.

Ми з друзями були організаторами українського Майдану в Торонто. Як могли, привертали увагу до агресії Росії проти України. Влаштовували й автопробіги, і демонстрації, зібрали понад мільйон доларів для нашої армії. Купували атовцям бронежилети, прилади нічного бачення, шоломи, термобілизну, берці, шкарпетки,

– розповідає Анастасія.

Волинянка долучилася до того, аби на честь незалежності України синьо-жовтими кольорами засвітилися телевізійна вежа "Торонто Сі-Ен-Тауер" і Ніагарський водоспад. Також вона допомагає видавати журнал "Регіон бандерівський", у якому зібрані матеріали про історію України.

Про свої успіхи Анастасія Кравцова говорить скромно. Каже, що секрет визнання у тому, аби займатися улюбленою справою. Мовляв, якщо людина щиро любить те, що робить, то прибуток не забариться.