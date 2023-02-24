I'm Ukrainian: для українців за кордоном запустили новий застосунок

I'm Ukrainian – це так зване цифрове ком'юніті для об'єднання наших земляків, які наразі проживають за кордоном. Дізнайтеся детальніше, як працює додаток та в яких країнах доступний.

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Що відомо про I'm Ukrainian

Це платформа для пошуку ком'юніті українців за кордоном. Завдяки застосунку I'm Ukrainian можна:

продивлятися підприємства, відкриті нашими земляками;

обирати найкращі варіанти для освіти або працевлаштування;

шукати однодумців;

їздити разом на екскурсії та відвідувати благодійні хаби.

Ще одна із найбільших переваг – можливість самостійно додавати новини та оголошення про власні цікаві події або про відкриття свого бізнесу.

Як встановити додаток

Застосунок доступний лише для українців. Для здійснення цього пункту розробники інтегрували вхід через державний додаток "Дія". Для встановлення I'm Ukrainian достатньо завантажити застосунок, при реєстрації вказати дійсну електронну пошту, обрати функцію "вхід через Дію" та, перейшовши до "Дії", підтвердити вхід.

Увага! Завантажити I'm Ukrainian можна за посиланням.

Запустили додаток I'm Ukrainian mobile app / App Store​

Географія застосунку щоденно розширюється. Наразі I'm Ukrainian є доступним у Польщі, США, Канаді, Румунії, Австрії, Великій Британії, Італії, Іспанії, Нідерландах, Естонії, Словаччині, Німеччині, Туреччині, Франції, Швейцарії та Чехії.