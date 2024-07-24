Подруги злітали на райський острів всього за 2 тисячі гривень
Джерело:Daily Record
Подруги Клер та Ханна з Манчестера (Велика Британія) дуже хотіли класно провести вихідні. Вони порахували, скільки коштуватиме мандрівка до Лондона, й вирішили, що за ці гроші краще полетіти в іншу країну.
Дівчата ані на мить не пошкодували, що обрали для себе Ібіцу. Історія про їхні пригоди стала вірусною у мережі.
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Як Клер та Ханна злітали на Ібіцу за 2 тисячі гривень
Ібіца – один з найпопулярніших іспанських курортів. Його вважають драйвовою столицею розваг. Дівчата придбали квитки й вже о 09:00 були на курорті. Квитки обійшлися їм лише у 37 фунтів стерлінгів (близько 1900 гривень). З Ібіци дівчата вилетіли о 21:00.
За 12 годин подруги встигли:
- смачно поснідати у місцевому кафе;
- відпочити на пляжі;
- орендувати машину й погуляти старим містом.
Довгоочікувана зустріч з морем / SWNS
Моя улюблена частина відпочинку — біля моря. Це справжній релакс — сидіти, спостерігати за хвилями й знімати стрес. Це була чудова ідея,
– розповіла Клер.
Вона заявила, що рекомендує так вчинити кожному, хто потребує короткого перезавантаження. Окрім того, Клер вже планує наступну мандрівку на один день: з нагоди дня народження Хани. Куди вони полетять цього разу, наразі невідомо. Однак люди у мережі вже роблять ставки.