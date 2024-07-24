Подруги злітали на райський острів всього за 2 тисячі гривень

Подруги Клер та Ханна з Манчестера (Велика Британія) дуже хотіли класно провести вихідні. Вони порахували, скільки коштуватиме мандрівка до Лондона, й вирішили, що за ці гроші краще полетіти в іншу країну.

Дівчата ані на мить не пошкодували, що обрали для себе Ібіцу. Історія про їхні пригоди стала вірусною у мережі.

Зверніть увагу Бюджетні подорожі – реальність: які міста – найдешевші для туристів

Як Клер та Ханна злітали на Ібіцу за 2 тисячі гривень

Ібіца – один з найпопулярніших іспанських курортів. Його вважають драйвовою столицею розваг. Дівчата придбали квитки й вже о 09:00 були на курорті. Квитки обійшлися їм лише у 37 фунтів стерлінгів (близько 1900 гривень). З Ібіци дівчата вилетіли о 21:00.

За 12 годин подруги встигли:

смачно поснідати у місцевому кафе;

відпочити на пляжі;

орендувати машину й погуляти старим містом.



Довгоочікувана зустріч з морем / SWNS

Моя улюблена частина відпочинку — біля моря. Це справжній релакс — сидіти, спостерігати за хвилями й знімати стрес. Це була чудова ідея,

– розповіла Клер.

Вона заявила, що рекомендує так вчинити кожному, хто потребує короткого перезавантаження. Окрім того, Клер вже планує наступну мандрівку на один день: з нагоди дня народження Хани. Куди вони полетять цього разу, наразі невідомо. Однак люди у мережі вже роблять ставки.