Девушки ни на мгновение не пожалели, что выбрали для себя Ибицу. История об их приключениях стала вирусной в сети.

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Как Клэр и Ханна слетали на Ибицу за 2 тысячи гривен

Ибица – один из самых популярных испанских курортов. Его считают драйвовой столицей развлечений. Девушки приобрели билеты и уже в 09:00 были на курорте. Билеты обошлись им всего в 37 фунтов стерлингов (около 1900 гривен). С Ибицы девушки вылетели в 21:00.

За 12 часов подруги успели:

вкусно позавтракать в местном кафе;

отдохнуть на пляже;

арендовать машину и погулять по старому городу.



Долгожданная встреча с морем / SWNS

Моя любимая часть отдыха – у моря. Это настоящий релакс – сидеть, наблюдать за волнами и снимать стресс. Это была замечательная идея,

– рассказала Клэр.

Она заявила, что рекомендует так поступить каждому, кто нуждается в короткой перезагрузке. Кроме того, Клэр уже планирует следующее путешествие на один день: по случаю дня рождения Ханы. Куда они полетят на этот раз, пока неизвестно. Однако люди в сети уже делают ставки.