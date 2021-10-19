На неадекватну поведінку українців звернули увагу перехожі й інші учасники дорожнього руху. На місце події викликали поліцію.

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Що накоїли українці

Чоловіки зупинили транспортний засіб посеред дороги. Вони перекрили шлях іншим автомобілям. Після цього українці вийшли з авто, щоб його оглянути та полагодити. Але в якийсь момент передумали це робити.

Замість приведення до ладу автомобіля українці увімкнули музику на всю гучність і почали танцювати прямо на дорозі. За словами свідків, музику було чути в радіусі кількох сотень метрів.

На місце імпровізованої дискотеки прибули правоохоронці. Вони перевірили винуватців інциденту за допомогою алкотестера. Пристрій показав майже 2,7 проміле алкоголю в організмі 32-річного українця та 1,7 проміле у його колеги – 26-річного водія автомобіля.

Українцям виписали штрафи. За керування автомобілем у нетверезому стані водія можуть покарати позбавленням волі терміном до 2 років та забороною подальшого водіння.