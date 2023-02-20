У Хорватії продають частину знаменитого "острова кохання": за скільки можна стати власником

Частина унікального острова Хорватії у формі серця в Адріатичному морі виставлена ​​на продаж. Туристи прозвали цю частину Галесняка "островом кохання".

Частина острова у формі серця виставлена ​​на продаж

Нежилий острів у каналі Пашман є одним із найбільш впізнаваних хорватських острівців, і частина його пропонується потенційним покупцям для забудови. Стати щасливим власником території можна за 13 мільйонів євро.

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Острів, на якому немає розкішних готелів, вілл та ресторанів, користується популярністю, зокрема у знаменитостей.

Бейонсе відсвяткувала свій 39-й день народження на острові, і вона буває там кілька днів або навіть тижнів щороку, Майкл Джордан був там минулого року, а також Джефф Безос,

– говорить Сильвестр Кардум, представник власника ділянки землі, виставленої на продаж.

Новому власнику пропонують 40 000 квадратних метрів, які можна використовувати для особистих цілей.



У Хорватії продають частину знаменитого "острова кохання" / Фото Arya Stone



У Хорватії продають частину знаменитого "острова кохання" / Фото ekornaexperience.com

Який вигляд має "острів кохання": дивіться відео

Кошти від продажу планують інвестувати в інше місце, для розвитку місцевої спільноти.

, у 2019 році вчені з кафедри археології Задарського університету Хорватії виявили на цьому острові сліди людського проживання 7 000 років тому.