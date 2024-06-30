Хочуть розігнати натовп: у популярний парк у Барселоні тепер буде не так легко потрапити

Парк Гуель у Барселоні знову потрапив у заголовки газет. Керівництво вирішило з 1 липня перевести весь продаж квитків у цифровий формат.

Квитки будуть доступні на певні часові проміжки і придбати їх можна буде лише онлайн. Таким чином хочуть більш рівномірно розподілити туристів впродовж дня.

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Квитки у парк Гуель продаватимуть лише онлайн

Цей крок був мотивований бажанням зменшити скупчення людей у ​​районі, який став небажаним і дратівливим побічним продуктом популярності місця для туристів. Мешканці Ла-Салю, району, де розташований парк Гуель, роками скаржилися на незручності, пов'язані з життям поруч із постійним улюбленцем туристів.

Перехід до повної цифровізації продажу квитків є природним, оскільки онлайн-продажі вже становлять 85% проданих квитків.

Проте вважають, що це повністю позбавить від скупчення людей на вході та блокування прилеглої вулиці, оскільки тепер туристи будуть знати, коли вони можуть прибути за часовим інтервалом. Це також усуне незручності для туристів, які прямують до входу в парк лише для того, щоб дізнатися, що квитків більше немає.

Цифровізація продажу квитків є одним із заходів у рамках нещодавно оприлюдненого плану управління туризмом у місті,

– йдеться у повідомленні.



Парк Гуель / Фото Unsplash

Нагадаємо, Парк Гуель, спроєктований не ким іншим, як Антоніо Гауді, офіційно відкритий як громадський парк у 1926 році, і відтоді він заворожує відвідувачів своєю сумішшю казкової архітектури та барвистої мозаїки. Це стало одним із майже обов'язкових місць для селфі для відвідувачів з усього світу.

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