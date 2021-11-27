Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці громадська активістка Юлія Денісова. Вона подякувала всім українцям, які долучилися до ініціативи.

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Детальніше про українську бібліотеку в Сингапурі

Зараз в нас 234 книги! І це лише початок!

– наголосила Юлія Денісова.

Українка додала, що "Хата Читальня" – це громадський проєкт, який існує автономно від будь-якої державної підтримки. Ідея створення бібліотеки виникла три роки тому на літературному зібранні. Зараз в планах активістів розвивати бібліотеку.

Повний текст публікації Юлії Денісової

Ми сьогодні здійснили давню задумку! Відкрили українську бібліотеку в Сингапурі! Маленьку, тендітну, але нашу! Нашу "Хату Читальню" в Сингапурі!

Я пишаюсь, що в нас це вийшло! Я пишаюсь що біля мене є стільки однодумців!

Все завжди починається з маленької ідеї! От і в нас ця ідея зародилася, коли ми у 2018 році читали талановиту Ліну Костенко на нашому зібранні "Літературного Клубу в Сінгапурі".

Зараз в нас 234 книги! І це лише початок! Українці неймовірні, ми це відчули за останні майже 5 років! Україна – це ми! Це те, що ми розповідаємо нашим дітям! Це те, про що вони мріють для своєї держави!

Але як можна мріяти без книги?

У Сингапурі тепер є бібліотека з українськими книгами / Фото з фейсбуку Юлії Денісової

В Сингапурі відкрили українську "Хату Читальню" / Фото з фейсбуку Юлії Денісової