Випити пива і не отримати штраф: громадські місця Вроцлава, у яких дозволено вживати алкоголь

Вже кілька років у Польщі діє закон, який забороняє вживання алкоголю у громадських місцях. Це стосується зокрема станцій вокзалів, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків, шкіл, парків та відкритих площ тощо.

За порушення закону можна отримати попередження або штраф у розмірі до 100 злотих. Якщо все ж хочеться розслабитись на свіжому повітрі, у польських містах є кілька локацій, де вживання алкоголю дозволене, зокрема у Вроцлаві.

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Острів Слодова

На невеликому острівці на річці Одра заборона вживати алкогольні напої не діє. Це єдина з п'яти локацій Вроцлава, яка розташована у центральній частині міста, де випити на свіжому повітрі можна без жодних штрафів та попереджень.

Острів Слодова у Вроцлаві / Фото Tropter

Ліс Rędziński

Іншими дозволеними для вживання алкоголю локаціями є спеціально відведені зони для барбекю у лісах та поблизу водойм. Одна із таких місцин – ліс Rędziński, у якому є кілька облаштованих зон для відпочинку.

Ліс Rędziński із зонами для барбекю / Фото Przyroda Dolnego Śląska

Парк Східний

Парк Східний у Вроцлаві – це мальовнича локація для прогулянок з густою травою та красивими пішохідними містками. Легальна місцина для вживання алкоголю та розпалювання багаття розташована у північній частині парку, поблизу притоки річки Олави.

Мальовничий парк Східний у Вроцлаві / Фото Pinterest

Ліс Sołtysowicki

Ліс Sołtysowicki належить до списку заповідних об'єктів Польщі. Однак і тут облаштували окрему зону для відпочинку любителів шашлику та алкогольних напоїв – поблизу ставку з однойменною назвою.

Місце для барбекю у лісі Sołtysowicki / Фото polska-org.pl

Парк Тисячоліття

Не всі локації, дозволені для вживання алкоголю, розташовані поблизу водойм. Відтак, Вроцлавський парк Тисячоліття теж має гриль-зону, але розкинувся між магазином Biedronka та майданчиком для катання на роликових ковзанах.

Парк Тисячоліття не має прямого виходу до водойм / Фото Wroclaw Nasze Miasto