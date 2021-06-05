За нарушение закона можно получить предупреждение или штраф в размере до 100 злотых. Если все же хочется расслабиться на свежем воздухе, в польских городах есть несколько локаций, где употребление алкоголя разрешено, в частности во Вроцлаве.
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Остров Слодова
На небольшом островке на реке Одра запрет употреблять алкогольные напитки не действует. Это единственная из пяти локаций Вроцлава, которая расположена в центральной части города, где выпить на свежем воздухе можно без штрафов и предупреждений.
Остров Слодова во Вроцлаве / Фото Tropter
Лес Rędziński
Другими разрешенными для употребления алкоголя локациями есть специально отведенные зоны для барбекю в лесах и вблизи водоемов. Одна из таких местностей – лес Rędziński, в котором есть несколько обустроенных зон для отдыха.
Лес Rędziński с зонами для барбекю / Фото Przyroda Dolnego Śląska
Парк Восточный
Парк Восточный во Вроцлаве – это живописная локация для прогулок с густой травой и красивыми пешеходными мостиками. Легальная местность для употребления алкоголя и разжигания костра расположена в северной части парка, вблизи притоки реки Олава.
Живописный парк Восточный во Вроцлаве / Фото Pinterest
Лес Sołtysowicki
Лес Sołtysowicki входит в список заповедных объектов Польши. Однако и здесь обустроили отдельную зону для отдыха любителей шашлыка и алкогольных напитков – вблизи става с одноименным названием.
Место для барбекю в лесу Sołtysowicki / Фото polska-org.pl
Парк Тысячелетия
Не все локации, разрешенные для употребления алкоголя, расположенные вблизи водоемов. Так, Вроцлавский парк Тысячелетия тоже имеет гриль-зону, но раскинулся между магазином Biedronka и площадкой для катания на роликовых коньках.
Парк Тысячелетия не имеет прямого выхода к водоемам / Фото Wroclaw Nasze Miasto