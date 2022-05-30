Гривню у євро: ще одна країна ЄС обмінюватиме національну валюту України
Джерело:Національний банк Бельгії
На території Бельгії перебуває близько 78 тисяч переміщених осіб з України. Всі вони втікали від війни. Очевидно, що їм потрібні кошти на проживання.
Українські біженці в Бельгії зможуть обмінювати гривні на євро
Так, з 1 червня країна надасть українцям можливість обміняти гривню на євро. Відповідну угоду уклали національні банки України та Бельгії.
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Послуга буде пропонуватись у касах Національного банку, або у приватних банківських установах, таких як Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC та KBC Brussels.
Згідно з рекомендацією Європейської комісії, на одного дорослого можна обміняти не більше 10 000 гривень. Для обміну прийматимуть банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1 000 гривень.
Ми вважаємо своїм гуманітарним обов'язком запропонувати цю послугу біженцям, і тому ми раді, що завдяки нашим зусиллям ця послуга може бути доступна в нашій країні,
– сказав директор NBB Тім Германс.
До слова, після Польщі Бельгія є однією з перших країн-членів ЄС, які запропонували послугу, що дозволяє українським біженцям обміняти гривні на євро. Також до цього доєдналася й Німеччина – така можливість для українців триватиме впродовж 3 місяців з 24 травня. Очікується, що багато інших країн невдовзі приєднаються до такої практики.
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